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30 июня в Туве госпитализировали местного жителя с подозрением на сибирскую язву. На территории Барун-Хемчикского района уже ввели карантин. Об этом пишет республиканская прокуратура.

Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жители села Бижиктиг-Хая занимались убоем лошади для сдачи мяса. Спустя почти неделю, 29 июня, один из участников почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу.

Уже на следующий день он был госпитализирован в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва». Остальных сельчан проверяют.

Также сообщается, что мясо конины успел купить житель соседнего города Ак-Довурак. Мясо животного было изъято и отправлено на лабораторные исследования. По этому факту следственными органами проводится проверка.