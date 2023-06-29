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Политика29 июня 2023 10:46

Пожертвовал собой, защищая жителей Донбасса: 23-летнего героя спецоперации из Абакана посмертно наградили Георгиевским крестом

Бойца из Хакасии впервые наградили Георгиевским крестом за отвагу на поле боя
Татьяна ЗЫКОВА
Сергея Токмашева наградили посмертно Георгиевским крестом за отвагу на поле боя. Фото: администрация Абакана

Сергея Токмашева наградили посмертно Георгиевским крестом за отвагу на поле боя. Фото: администрация Абакана

26 июня семье спецназовца Сергея Токмашева передали особую награду. Впервые в Хакасии участника спецоперации наградили Георгиевским крестом четвёртой степени. Посмертно. Он погиб 13 августа 2022 года, защищая жителей Донбасса. Герою было всего 23 года.

«За мужество, отвагу и самоотверженность…»

Подробности совершенного им подвига не разглашаются:

– Указом Президента Российской Федерации № 680 от 26 сентября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждается знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени ефрейтор Токмашев Сергей Анатольевич.

Награду вручили маме бойца. Военком Абакана обратился к ней:

- Такой орден впервые поступил в нашу республику. Примите, пожалуйста, храните его и гордитесь. Мы гордимся Вашим сыном.

Матери героя вручили его награду. Фото: Татьяна Зырянова

Матери героя вручили его награду. Фото: Татьяна Зырянова

Это уже вторая высокая награда нашла бойца после его гибели. Первая, орден Мужества, передана семье Токмашевых в декабре 2022 года. На ее вручении мама Сергея, Елена Владимировна, поделилась, что после гибели сына ее поддерживают и не оставляют одну родные, друзья и одноклассники Серёжи. Также она сказала, что и так гордится сыном. Его награда значима для нее. И пожелала, чтобы как можно больше ребят вернулись домой живыми и здоровыми.

Сергей принял решение пойти на военную службу по контракту в 2021 году, после службы в армии водителем-гранатомётчиком.

Мальчик со стеснительной улыбкой

Его короткая жизнь была яркой и насыщенной. Он с детства был окружен людьми и находился в центре событий. Душа компании. Без лишних разговоров он приходил на помощь друзьям. В их памяти он останется парнем с соседнего двора: добрым и немногословным, с обостренным чувством справедливости.

Вот как о нем рассказывает классный руководитель Илона Карагужинская: «Первое что приходит из воспоминаний – мальчик с немного стеснительной улыбкой, немногословный, но всегда готовый помочь. Он излучал удивительную доброту. Спокойный, рассудительный, воспитанный. На таких можно всегда опереться в трудную минуту. Не верится, что его больше нет с нами...»

Как и многие мальчишки, Сергей с детства увлекался спортом. Сначала гонял с приятелями в футбол и хоккей, а потом занимался дзюдо и армейским рукопашным боем. Еще одной его страстью была техника: ремонтировать, собирать, управлять… Именно поэтому он пошел в политехнический колледж, где осваивал техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Вся его служба была связана с автомобилями и техникой. Уже контрактником работал водителем-топогеодезистом, электриком энергомеханического отделения зенитного ракетного дивизиона, водителем автомобильного взвода роты материального обеспечения… Знакомые парня были уверены, что после возвращения «на гражданку» его технический талант развернется, но судьба распорядилась иначе.

В августе прошлого года Сергея похоронили в Абакане с воинскими почестями. А 4 месяца спустя на школах города появились мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине. Первые открыли в школе № 20: в честь Сергея Токмашева и Руслана Матвеева, которые в ней учились.

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Спецоперация на УкраинеОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ