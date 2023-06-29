Пожертвовал собой, защищая жителей Донбасса: 23-летнего героя спецоперации из Абакана посмертно наградили Георгиевским крестом

Сергея Токмашева наградили посмертно Георгиевским крестом за отвагу на поле боя. Фото: администрация Абакана

26 июня семье спецназовца Сергея Токмашева передали особую награду. Впервые в Хакасии участника спецоперации наградили Георгиевским крестом четвёртой степени. Посмертно. Он погиб 13 августа 2022 года, защищая жителей Донбасса. Герою было всего 23 года.

«За мужество, отвагу и самоотверженность…»

Подробности совершенного им подвига не разглашаются:

– Указом Президента Российской Федерации № 680 от 26 сентября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждается знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени ефрейтор Токмашев Сергей Анатольевич.

Награду вручили маме бойца. Военком Абакана обратился к ней:

- Такой орден впервые поступил в нашу республику. Примите, пожалуйста, храните его и гордитесь. Мы гордимся Вашим сыном.

Матери героя вручили его награду. Фото: Татьяна Зырянова

Это уже вторая высокая награда нашла бойца после его гибели. Первая, орден Мужества, передана семье Токмашевых в декабре 2022 года. На ее вручении мама Сергея, Елена Владимировна, поделилась, что после гибели сына ее поддерживают и не оставляют одну родные, друзья и одноклассники Серёжи. Также она сказала, что и так гордится сыном. Его награда значима для нее. И пожелала, чтобы как можно больше ребят вернулись домой живыми и здоровыми.

Сергей принял решение пойти на военную службу по контракту в 2021 году, после службы в армии водителем-гранатомётчиком.

Мальчик со стеснительной улыбкой

Его короткая жизнь была яркой и насыщенной. Он с детства был окружен людьми и находился в центре событий. Душа компании. Без лишних разговоров он приходил на помощь друзьям. В их памяти он останется парнем с соседнего двора: добрым и немногословным, с обостренным чувством справедливости.

Вот как о нем рассказывает классный руководитель Илона Карагужинская: «Первое что приходит из воспоминаний – мальчик с немного стеснительной улыбкой, немногословный, но всегда готовый помочь. Он излучал удивительную доброту. Спокойный, рассудительный, воспитанный. На таких можно всегда опереться в трудную минуту. Не верится, что его больше нет с нами...»

Как и многие мальчишки, Сергей с детства увлекался спортом. Сначала гонял с приятелями в футбол и хоккей, а потом занимался дзюдо и армейским рукопашным боем. Еще одной его страстью была техника: ремонтировать, собирать, управлять… Именно поэтому он пошел в политехнический колледж, где осваивал техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Вся его служба была связана с автомобилями и техникой. Уже контрактником работал водителем-топогеодезистом, электриком энергомеханического отделения зенитного ракетного дивизиона, водителем автомобильного взвода роты материального обеспечения… Знакомые парня были уверены, что после возвращения «на гражданку» его технический талант развернется, но судьба распорядилась иначе.

В августе прошлого года Сергея похоронили в Абакане с воинскими почестями. А 4 месяца спустя на школах города появились мемориальные доски в честь выпускников, погибших в ходе спецоперации на Украине. Первые открыли в школе № 20: в честь Сергея Токмашева и Руслана Матвеева, которые в ней учились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Когда я признался матушке, где нахожусь, в трубке повисло молчание»: в Хакасии 22-летнего участника спецоперации наградили орденом Мужества

Высокая награда нашла Альберта из Абакана, когда тот уже успел вернуться к мирной жизни. Награждение орденом Мужества 26 апреля стало для него сюрпризом (подробнее).