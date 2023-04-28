«Когда я признался матушке, где нахожусь, в трубке повисло молчание»: в Хакасии 22-летнего участника спецоперации наградили орденом Мужества

Орден Мужества нашел героя. Фото: администрация Абакана

Высокая награда нашла Альберта из Абакана, когда тот уже успел вернуться к мирной жизни. Награждение орденом Мужества 26 апреля стало для него сюрпризом.

Корреспондент «КП»-Красноярск» поговорил с героем.

Альберт признался, что не мечтал о военной карьере:

- После школы я успел получить профессию слесаря-электрика по ремонту электроподвижного состава. А потом меня призвали в армию. Было это в 2020 году. Я прошел месячный курс молодого бойца и после этого подписал контракт на 2 года. Можно сказать, решение было спонтанным. Тогда я не осознавал всю значимость этого шага. Просто захотел попробовать, каково это – быть военным?

Служить ему выпало в мотострелковой бригаде на Дальнем Востоке, неподалеку от границы с Китаем. В зону проведения спецоперации Альберта вместе с сослуживцами направили 17 марта 2022 года. Это стало неожиданностью:

- В феврале 2022 года мы как раз были на учениях в Саратове. Во время возвращения в часть нам объявили, что направляют выполнять боевые задачи на границе. И мы поехали.

Альберт с сослуживцами в зоне проведения спецоперации. Фото: личный архив

Настрой у ребят был решительный:

- Помню, говорил об участии в спецоперации со своими сослуживцами, с которыми к тому времени сложились братские отношения. Спросил: «Едете?» И большинство сразу, без раздумий сказали: «Да». Все согласились. Никто из нас не искал предлогов остаться. Понимали, что нужна наша помощь.

С одним Альберт тянул до последнего – не признавался родственникам, что он в зоне спецоперации:

- Все мои сослуживцы уже рассказали родным, а я не решался. Первым родным человеком, который узнал об этом, стала моя матушка. Я до последнего не хотел ей говорить, чтобы она не переживала за меня. Но, посоветовавшись с товарищами, решил, что лучше позвонить и поделиться. Если родственники узнают от других, где я, переживаний будет еще больше. Когда я признался матушке, где нахожусь, в трубке повисло молчание. Потом первый шок прошел. Ее первыми словами было: «Будь осторожен! Береги себя! И поскорее возвращайся!» Она меня поняла и поддержала. И у меня будто камень с души свалился! Так о моей службе узнала семья, а она у меня большая: кроме мамы, отец, бабушка, брат и сестра. Я постоянно ощущал их поддержку, и это мне помогало.

Мэр Абакана дарит цветы матери героя. Фото: администрация Абакана

За что герой был удостоен высокой награды? На церемонии награждения военком Хакасии Николай Видяйкин зачитал из наградного документа:

– Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга…

Награждение орденом Мужества стало для героя неожиданностью. Фото: администрация Абакана

Альберт оценивает свои заслуги по-мужски сдержанно:

- Я просто выполнял свои обязанности. Вместе с товарищами старался уберечь население тех мест, где проходит спецоперация. Считаю, что любой из моих сослуживцев достоин награды. Они, как и я, выжимали из себя все силы, чтобы решить поставленные задачи. Ребята, с которыми я уезжал в зону спецоперации, живы. Одни еще там, другие вернулись домой. Мы общаемся и поддерживаем друг друга. Это настоящая дружба, на всю жизнь.

Сибиряк рассказал о боях, в которых довелось принимать участие:

- Четыре месяца я выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. В том числе, мы около месяца воевали на важном рубеже. Участвовали в наступлении российских войск в Луганской области. Мы были на огневых позициях, и каждый день нам поступали задачи, координаты, куда надо вести огонь. Я был старшим наводчиком и заместителем командира миномётного орудия.

Может, боец и дальше остался бы служить, но судьба распорядилась иначе. Несчастный случай на передовой. Травма. После нее, в июле 2022 года, Альберту пришлось вернуться домой и устраивать свою жизнь «на гражданке».

Сейчас он готовится изменить свою жизнь:

- Я работаю на железной дороге. Собираюсь получить другую профессию. У меня есть маленькая мечта: посмотреть мир и изучать культуры разных стран. Задумываюсь стать переводчиком. Я хакас, владею хакасским языком помимо русского. Но хотелось бы знать больше языков. Это только один вариант. Начинается время поступления, и я сижу в раздумьях о своей судьбе. Столько разных путей открыто! Появилось ощущение, что жизнь только начинается!

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