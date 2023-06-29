В Красноярском крае нашли боеприпасы, оставленные сбежавшим из детдома подростком

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае нашли боеприпасы и чехол от карабина, которые оставил сбежавший из детдома 17-летний подросток. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, что 23 июня из детдома в Бородино сбежал 17-летний Илья Винокуров. С собой он взял ружье «М27», карабин и боеприпасы. А дело было так: 30-летний дворник выпивал с двумя детдомовцами, в том числе и с Ильей. Мужчина показал подросткам, где находятся ключи от дома, и сказал, что они могут приходить в любое время.

Илья информацию учел, и пришел на следующий день, чтобы якобы покормить животных. Но после визита из сейфа мужчины пропали стволы и патроны. 29 июня в прокуратуре сообщили, что 97 патронов и чехол от карабина нашлись. Они были найдены на двух участках жителей Бородино.

Известно, что пропавший подросток на попечении государства живет с 2011 года, его родителей лишили прав. Ранее он стоял на учете за грабеж. Кроме того, у Ильи есть условный срок за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна.

Помимо этого, прокурорская проверка показала, что в детдоме отсутствует должный контроль над воспитанниками. Учреждению внесли представление, обязав устранить все нарушения.

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