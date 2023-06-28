Фото: МВД по краю

28 июня в Бородино полицейские ищут подростка, который украл оружие у отца своего друга. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

О пропаже из личного сейфа двух единиц огнестрельного оружия и патронов к ним сообщил местный житель. Полицейские выяснили, что к хищению причастен подросток 2006 года рождения. Он, находясь в гостях у своего друга, забрал из отцовского сейфа ружья, а затем скрылся. Сейчас стражи порядка занимаются розыском несовершеннолетнего. Его приметы:

на вид 17 лет, 160 см, худощавого телосложения, нос средний, глаза темно-карие, волосы темно-русые, короткая стрижка, речь ясная. Был одет в кофту серого цвета с капюшоном, штаны темно-синего цвета, кроссовки-кеды темно-синего цвета.

Если вам известно местонахождение подозреваемого, позвоните в полицию по телефонам 8(39168)-4-32-96 или 102.