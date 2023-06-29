«Перепутали с бамбуком»: в Красноярском крае четверо детей отравились, попробовав стебли диффенбахии

В Красноярском крае четверо детей госпитализированы после отравления диффенбахией. Фото: МВД по Красноярскому краю

28 июня в селе Астафьевка, что под Канском, четверо детей 9-11 лет попробовали стебли и листья диффенбахии, перепутав растение с бамбуком. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве рассказали, что накануне двое братьев 9-10 лет вместе с друзьями 10-11 лет гуляли по поселку. На улице они увидели выброшенные обрезки комнатного растения диффенбахия. Ребята подумал, что это бамбук, и решили попробовать стебли и листья. В итоге все дети отравились. Их госпитализировали в срочном порядке.

Отметим, что диффенбахия – это ядовитое цветковое растение из Южной Америки. Оно содержит ядовитый сок, от которого распухает язык и гортань. Для детей яд диффенбахии может быть смертельным. Правда и бамбук лишь ограниченно съедобен, есть можно только молодые побеги, которые используются в салатах.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства. Предстоит узнать: почему детям не объяснили, что пробовать что-то выброшенное на улицу, нельзя. При этом в МВД рассказали, что семьи, в которых воспитываются дети, неблагополучными не считаются.

- Полицейские призывают граждан ответственно относиться к утилизации ядовитосодержащих растений, предметов во избежание подобных печальных случаев, - добавили в ведомстве.