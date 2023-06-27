Жительница Красноярска, которая «заказала» дочь, также наняла киллера на убийство сына

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске продолжается расследование в отношении 67-летней женщины, которая «заказала» свою дочь киллеру. Следователи установили, что помимо своей дочери, мать успела оставить заказ еще и на сына. Только если в случае с дочерью пенсионерка преследовала шкурный интерес, то убийство сына должно было случиться просто из неприязни.

Напомним, история началась в мае, когда силовики задержали красноярку, нанявшую киллера за 80 тысяч рублей для убийства дочери. Таким образом пенсионерка собиралась присвоить себе ее квартиру. Вместо исполнения заказа наемник сдал ее правоохранителям.

Киллер вместе с полицейскими инсценировал убийство 47-летней жертвы, после чего позвонил заказчице и рассказал, что выполнил заказ путем «нанесения множества ножевых ранений». Пенсионерка решила честно расплатиться с киллером – во время передачи денег ее и задержали.

В ходе допросов выяснилось, что помимо 80 тысяч рублей за голову дочери такую же сумму женщина пообещала и за убийство 48-летнего сына. Его имущество женщину не интересовало – сын пенсионерке просто не нравился.

Несмотря на то, что киллер не успел «убить» сына, и деньги ему пенсионерка передала только за «убийство» дочери, следователи сочли, что приготовления к его убийству имели место быть. Поэтому на женщину завели еще одно уголовное дело, об организации приготовления убийства по найму двух лиц.

Сейчас женщина продолжает находиться под стражей. Даже по первой статье об организации убийства дочери ей грозило до 20 лет тюрьмы, а в совокупности с новым делом ее шансы оказаться за решеткой на максимальный срок очень велики. Впрочем, по российскому законодательству женщины не могут быть осуждены на пожизненное.

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В Красноярске задержали 67-летнюю мать, заказавшую убийство своей 47-летней дочери, чтобы получить её квартиру. Как сообщает СК, женщина заплатила наемнику 80 000 рублей, но он вместо совершения преступления, обратился за помощью к силовикам.