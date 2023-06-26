В Красноярске на выходных отметили День молодежи-2023

Фото: Мария ЛЕНЦ
24 июня в Красноярске отмечали День молодежи-2023. Делимся самыми яркими фотографиями праздника.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Тысячи молодых людей наполнили набережную на «ЯРких БЕРЕГАХ». Основные локации фестиваля находились на центральной набережной Енисея. Для гостей праздника действовали около 100 разнообразных площадок.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Отмечать красноярцы начали утром, а в самый пик праздника, людей на набережной было, что называется, не протолкнуться. Даже вечером народ не торопился расходиться.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Закончилось же празднование концертом рэпера Артема Качера. После этого День молодежи-2023 был объявлен закрытым. Больше фото можно посмотреть здесь.