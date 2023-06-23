«Тут ничто не выживет»: в Хакасии выпал град размером с яйцо

В Хакасии выпал град размером с яйцо. Фото: Иван Щетинин

В двух районах Хакасии прошел крупный град, которые нанес большой урон местным жителям.

«Тут ничто не выживет, все пропало…» жители села Бондарево вышли на участки проверить последствия только что прошедшей над ними стихии. После удушающего многодневного зноя приползла долгожданная тяжелая черная туча. Однако вместо живительного теплого ливня посыпался град – куски льда огромных размеров, с яйцо. Минут пять длилась настоящая бомбежка с небес.

Светопреставление. Фото: Иван Щетинин

Сила ударов была такой, что градины повредили овощные посадки на открытом грунте. Многие овощные культуры после такого уже не восстановятся, урожай погиб. Сажать заново нет смысла – не вырастет, лето короткое. Повезло разве что картошке. У многих даже теплицы пробило насквозь. С деревьев сбило зарождающиеся плоды. Одним словом – ощутимый и невосполнимый урон для жителей села. Мало того – в соцсетях сообщают о случаях, когда град повредил автомобили, оконные стекла в домах, даже шиферное покрытие крыш.

Досталось лобовому стеклу автомобиля. Фото: Иван Щетинин

Очевидец Иван Щетитин поделился с «Комсомольской правдой»-Красноярск подробностями. Он находился в тот момент в поселке Кубайка. Здесь в основном живут лишь летом (нет ни электричества, ни связи), строят себе дома для отдыха на свежем отдыхе. Вот и Иван приехал отдохнуть. А тут такое светопреставление случилось. Снял на телефон, поделился фотографиями и видео с «Комсомолкой».

Побитый капот машины. Фото: Иван Щетинин

- У меня здесь посадок нет, так что ущерб – только машине. Вмятины есть на капоте, но они не критичные. Ну и стекло лобовое придется заменить. Думаю, уложусь тысяч в десять, - прокомментировал Иван.

Вот такие куски льда правильной круглой формы. Фото: Иван Щетинин

Добавим, что погода чудит в Хакасии, Туве и южных районах Красноярского края. Аномальная жара сменяется ливнями уже несколько недель. Осадки в виде града наблюдались в разных районах – куда туча доползала, там высыпалась ледяными осколками. Плюс порывы ураганного ветра. Не обошлось без трагедии: 20 июня в городе Боготоле Красноярского края в результате стихии слетела крыша с пятиэтажного здания, убила насмерть мужчину и повредила более тридцати автомобилей.

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