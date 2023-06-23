Лицо ангела, поступки мужчины: откровенный рассказ первого педагога по вокалу Вани Дмитриенко

Ваня со своим первым педагогом по вокалу. Фото: личный архив

Маленький принц с гитарой, белокурый романтик, - как только ни называют СМИ Ваню Дмитриенко! Успешные концерты, съемки, море поклонниц. Он пишет песни для Лепса, готовит фит с Ларисой Долиной… И все это в 17 лет! А что за кадром? На первый же крупный гонорар юный хитмейкер из Красноярска подарил маме машину. Недавно купил квартиру в Москве. Или совсем свежий случай. Вдруг узнал, что любимой учительнице срочно потребовалась помощь. Так позвонил ей в пять утра: «Что я могу сделать?». И в этом он весь, говорит Елена Румянцева, первый педагог Вани по вокалу. Искренний, настоящий. Как зажигалась звезда Вани Дмитриенко – в эксклюзивном интервью «Комсомолки».

С 6 лет Ваня участвовал в конкурсах. Фото: личный архив

Главный человек - мама

- Ваня пришел ко мне лет в шесть, когда я устроилась в театр современного искусства «Этти Дети». До нас где-то занимался, буквально чуть-чуть, но не срослось. Поэтому его привели ко мне. Зашел – и это был полный восторг. Ярчайший пацан, такой раскрепощенный. Как мог, изобразил «Кони в яблоках». Мы так хохотали. Я сразу сказала: «Ребята-а-а, звезда!». Харизма, подача, артистичность, это в нем было изначально.

Вскоре выяснилось: всему «виной» гены. Отец, Виктор, предприниматель и меломан, привил сыну любовь к гитаре. Мама, Светлана, не отставала. Она, врач, кандидат наук, всегда поддерживала Ваню. Когда стало понятно, что у парня талант, семья, не раздумывая, перебралась в Москву.

Любовь к гитаре Ване привил папа. Фото: личный архив

- Они замечательные! Помню, у Вани в школе проводили конкурсы. Перед этим родители и дети (Ваня со старшей сестрой Лерой) приезжали ко мне. Репетировали квартет. Это было что-то! Словом, всё из семьи. Ну а главный человек для Вани – его мама. И он столько для нее делает! Когда пошли заработки, первые, тут же купил маме машину. Нет, не розовый «Кадиллак», как Элвис (смеется), она бы на таком не ездила. А джип, у нее в Красноярске был похожий.

На сцене, как рыба в воде

Ярчайший пацан! Фото: личный архив

- С Ваней мы занимались индивидуально, готовили дуэты, ездили на конкурсы. В первый раз он выступил тогда же, лет в шесть. На конкурсе в Сочи показал песню «Рок-герой». Там надо было выдать такой звук, немножко похрипеть, порычать. Это экстрим-вокал, но… Я показала, и он научился вмиг. Очень быстро все перенимает, примеряет на себя. Так что его фирменную «хрипотцу» мы наработали на уроках. Почти сразу стало понятно: Ваня – прирожденный артист. Другой будет мяться, стесняться, а он: «На сцену? Можно я?». Был там, как рыбка в воде. Среди детей это большая редкость. Но Ваню сцена любила всегда, он на ней кайфует.

Ангельское личико, голубые глаза в пол-лица, а рассуждал, как маленький мужичок.

- Тогда он казался взрослым не по годам. Это было странно, но мило. Хотя, если подумать, просто зрелая душа. Мне на таких учеников везет. Иногда с ними даже побаиваешься говорить о чем-то малышовом. Вот и Ваня практически никогда не пел детские песни, это было бы смешно. Даже его «Кони в яблоках», и то звучали очень забавно.

Покоряет улыбкой Чеширского кота

Хотя, конечно, бывало разное. Ребенок есть ребенок.

- Однажды Ваня с мамой попали ко мне на день рождения. А я жила тогда в Сочи, отмечали прямо на берегу моря. Мигом соорудила закуски: помидорки, фаршированные сыром, а сверху креветки. И мы кинулись купаться – лето, жара! Возвращаемся к столу, а креветок нет. Только целое блюдо помидоров, и рядом он. – Ваня?! - Елена Владимировна, я же не люблю помидоры! Вы не будете меня ругать? – а сам ресницами хлоп-хлоп. Это его фишка. Если случится какой-то косяк – опоздает, проспит, то придет, улыбается, как Чеширский кот, кается. И всё, понимаешь, ты в его власти. Я говорила: «Ваня, со мной это не сработает». А он все равно. И досада проходит, такое обаяние!

Перевоплощение - наше все. Фото: личный архив

Однажды наградили колбасой

Яркий харизматик, к тому же миллионер в 17 лет. Девушки от него без ума. Впрочем, так повелось с самого детства.

- Летим на конкурс, все стюардессы были его. Душа компании! Да и Ваня всегда ухаживал за девочками. Это было не притворно, услужливо, а шло от сердца. Поэтому его и обожают. Был случай. Нам надо добираться в Нижний Тагил, там конкурс. А я накануне сломала ногу. Гололед – не удержалась, упала. Но лететь-то надо, как подвести детей? К тому же все оплачено: билеты, отель. И Ваня, совсем еще шкет, лет девять, взял меня под опеку. Таскал чемодан, подавал руку, открывал дверь, чтобы я нигде не загремела: «Еленочка Владимировна, только не упадите! Не вздумайте брать сумку, я донесу!» Я еще поражалась: «Ванька, как ты все успеваешь?».

Остатки той самой колбаски от спонсоров. Фото: личный архив

Причем конкурс получился очень сложный, съехался весь Урал. Тем не менее мы (Ваня и моя ученица Катя) взяли третье место, «бронзу». И за победу нам вручили целую корзину… колбасы. Большую! Подарок от спонсоров. Это вообще был кадр! И вот едем мы в поезде с колбасой. Ели-ели-ели, но где там! Оказалось, она «непобедима». Тогда Ваня заявил: «Больше я эту колбасу есть не буду!». Качественная, вкусная, дорогая, но от нее уже воротило. В итоге колбасу разделили, потом ее доели домочадцы, так сказать, справились всем миром.

Как все, сдает ЕГЭ

Когда Ване было 12, на одном из конкурсов его заметили. Экс-продюсер шоу «Голос», «Фабрика звезд», «Новая волна» и других Евгений Орлов предложил парню подписать контракт. Тогда семья и решила: пора в Москву.

- Получается, у меня Ваня занимался больше шести лет. Вырос на глазах. А сейчас он везде, звучит, как говорят, из каждого утюга. Сотрудничает уже с новым лейблом. Главное, чтобы слава его не испортила. Хотя… рядом с мамой не забалуешь. Сейчас Ваня заканчивает школу. Прилетел с гастролей – сдает ЕГЭ, как все. Надеюсь, будет учиться и дальше. Такой у него ритм, бешеный!

Несмотря на это, у Вани находится время на близких. Семью, его девушку, даже первую учительницу.

- На днях меня взломали в соцсетях. И начали рассылать ужасные сообщения от моего имени: Помоги, мама перенесла ковид, лежит в реанимации, нужны деньги!». А я и знать не знала. Сплю, и тут звонит Ваня: «Елена Владимировна, Вам выслать деньги? Как Вы?». Я спросонья ничего не понимаю: «Ваня, 5.30 утра, что происходит?». – Так сообщение же пришло: нужна помощь! – Ничего не надо, меня взломали! – О, а я бы сейчас перевел. Хорошо, что разобрались. Но, знаете, такие поступки, они дорогого стоят.

Все эти годы они на связи. Фото: личный архив

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