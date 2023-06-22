«Я практически не посещал уроки»: история красноярского школьника, получившего 100 баллов на госэкзамене по физике

Игорь Соловьев – один из восьми стобалльников по физике в Красноярском крае. Фото: личный архив

Воспитанник физико-математической школы-интерната Сибирского федерального университета Игорь Соловьев – один из восьми стобалльников по физике в Красноярском крае. Почему он выбрал этот сложный предмет? Кто помогал ему готовиться? Есть ли у него секреты, которые позволили показать блестящий результат на экзамене?

Игорь откровенно рассказал об этом в беседе с корреспондентом «КП»-Красноярск».

По физике были даже «двойки»

В физико-математической школе Игорь учится с 10 класса. Он рассказал, что по-настоящему увлекся физикой уже здесь. До этого учился в красноярском лицее № 7. Серьезно предметом он тогда не занимался, так как не возникало мыслей связать свою жизнь с физикой или математикой:

- Признаюсь, в 7 классе у меня были «двойки» по физике. Помню случай: написал контрольную на «2», пришел исправлять, и снова сдал на «пару». Так что, и у других при желании получится освоить физику. Главное, начать заниматься, верить в себя и… быть очень талантливым!

Для парня было важно, что родители не давили на него во время учебы и позволили выбрать свой путь самостоятельно:

- Для меня главной поддержкой родных было то, что они не заставляли меня учиться, ходить в школу и к репетиторам. Если бы заставляли и жестко контролировали, я бы, наверное, никуда не поступил.

Кем только Игорь не мечтал стать в детстве, пока не нашел то, что ему интересно:

- Сначала хотел стать палеонтологом, а потом - фокусником… А дальше, классе в восьмом, я решил, что физика очень легкая, поэтому начну ей заниматься. И «со дня на день» обязательно буду готовиться к олимпиадам. Но почти ничего не делал до 10 класса. А начал по-настоящему работать – и затянуло!

В физико-математической школе Игорь учится с 10 класса. Здесь он по-настоящему увлекся физикой. Фото: личный архив

Не рассчитывал на 100 баллов

Выпускник поделился, на какие результаты ЕГЭ он рассчитывал, и как оценивал свои силы:

- Перед экзаменом не нервничал: просто пришел и написал. Для меня стало неожиданностью набрать сто баллов. До последнего думал, что допустил ошибку, поэтому рассчитывал на более скромный результат: 97-99 баллов. Вообще, мне надо было получить 75 или более баллов на ЕГЭ, чтобы подтвердить диплом олимпиады из специального перечня, который дает право на поступление без экзаменов.

Стобалльник рассчитывал на более скромный результат на экзамене: 97-99 баллов. Фото: личный архив

Планы на ближайшее будущее у него связаны с учебой в столице:

- Собираюсь на физфак в МГУ. Думаю, что потом уйду в программирование, чтобы заниматься интересным делом и зарабатывать. Для того, чтобы программировать, нужен математический аппарат, а он есть у физика.

Просто тренировался в решении олимпиадных задач

Оказывается, специально к ЕГЭ Игорь не готовился:

- Вообще, у меня как раз была подготовка к олимпиадам федерального уровня. Это почти то же самое. Суть госэкзамена по физике в том, что нужно решать задачи. Участники олимпиад тоже их решают. Только более сложные. Вот и занимался «нарешиванием».

Надо сказать, что на олимпиадах мне везло не всегда. Несколько проиграл, несколько выиграл: например, стал призером профильных конкурсов «Курчатов» и «Росатом».

Игорь становился призером олимпиад Курчатов и Росатом. Фото: личный архив

Читает Платона и «серфит» в интернете

Из школьных предметов, кроме физики, Игорю интересна история. Он увлеченно писал индивидуальный проект по русско-финской войне. Говорит, что в этом – заслуга преподавателя - Кирилла Александровича Карнаухова, который умеет захватывающе рассказывать про события и эпохи.

Но парень не склонен зацикливаться только на учебе:

- Я практически не посещал уроки. В нашей школе это возможно, если готовишься к олимпиадам. Потом самостоятельно сдаешь пропущенные темы. Я благодарен преподавателю по физике Татьяне Александровне Попёл, которая помогла мне в подготовке. Но, можно сказать, что я учился 20% своего свободного времени, а остальное время думал, как начать учиться. Шутка.

Вчерашний школьник уверен, что отдых – это необязательно другая активность:

- Считаю, что иногда надо просто ничего не делать. Дать мозгу отдохнуть от потока информации.

Выпускник считает, что иногда надо просто ничего не делать, чтобы отдохнуть от потока информации. Фото: личный архив

Сам он считает, что каких-то особенных хобби у него нет:

- Общаюсь в соцсетях, люблю чтение. В последнее время увлекся философией. Сейчас читаю «Диалоги» Платона. Физика – это, по сути дела, тоже философия.

Сосредоточиться на главном

Игорь дал совет будущим выпускникам на основе своего опыта:

- Для себя я пришел к выводу, что если какие-то предметы не даются на «отлично», необязательно тратить силы, чтобы быть лучшим по всем пунктам школьной программы. Сегодня золотая медаль добавляет от 2 до 10 баллов при поступлении в разные вузы, но чаще 3-4. Победы в профильных олимпиадах могут оцениваться выше и больше помочь при поступлении. Мое личное мнение (которое никому не навязываю): лучше сосредоточиться на нужных вам профильных предметах.

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