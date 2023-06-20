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НовостиОбщество20 июня 2023 5:15

Выпускник из Красноярска сдал физику на 100 баллов, не готовясь к ЕГЭ

Всего по этому предмету в крае 8 стобалльников
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Игорь написал ЕГЭ на 100 баллов, ограничиваясь школьными занятиями. Фото: t.me/krskstate

Игорь написал ЕГЭ на 100 баллов, ограничиваясь школьными занятиями. Фото: t.me/krskstate

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории. Среди красноярских выпускников по этим предметам 100 баллов набрали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, ЕГЭ по физике на 100 баллов сдали 8 выпускников. Один из них Игорь Соловьев из физмат школы СФУ. Молодой человек признался, что к экзамену целенаправленно не готовился, получая знания исключительно на уроках. Он выразил благодарность своей учительнице Попёл Татьяне Александровне. Парень рассказал, что хочет поступить в МГУ на техническое направление.

Историю на максимальный балл написали три ученика. Среди 100-балльников Илья Завьялов из Приморской школы в Балахтинском районе. С вузом молодой человек еще не определился, но профессию уже выбрал – он хочет стать историком.