Фото: СК по Республике Тыва

В Кызыле задержали мужчину, который зверски убил девушку напротив здания республиканского правительства, оказалось, что он зарезал не ту, которую хотел. Об этом сообщает СК по Туве.

Страшное убийство взбудоражило столицу Тувы 20 июня. Прямо в центре города, на площади Арата (в 500 метрах от здания местного правительства) неадекватный мужчина зверски зарезал девушку. После расправы он вальяжно направился к толпе людей, которая в шоке от случившегося на их глазах бросилась прочь.

Безумца задержали практически сразу, сразу же в тувинских пабликах начали угадывать мотивы такой циничной прилюдной расправы. Большинство думало, что это была семейная разборка, закончившаяся кровопролитием. Но правда оказалась еще более жуткой.

В Следкоме «КП-Красноярск» рассказали, что задержанный – 36-летний уроженец Ак-Довурака. Он буквально изрезал несчастную. В ведомстве сообщили, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице, в момент совершения убийства был абсолютно трезв. Оказалось, что погибшая девушка (ей было всего 23 года) стала случайной жертвой. Изверг перепутал ее с другой.

Более того, даже с той женщиной, которая была его целью, никаких конфликтов у него не было. Сейчас следователи пытаются получить от подозреваемого хоть какой-то мотив. Также им предстоит выяснить, как опасный психически больной человек оказался на свободе, да еще и с ножом.

Уже заведено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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