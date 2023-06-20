В Кызыле напротив здания правительства неадекватный мужчина зарезал девушку

Фото: скриншот из видео

20 июня в столице Тувы Кызыле неадекватный мужчина на глазах у прохожих зарезал девушку. Как «КП-Красноярск» сообщили в пресс-службе республиканского СК, нападавшего уже задержали, но обстоятельства расправы пока неизвестны.

Жуткое убийство произошло посреди бела дня в самом центре республиканского центра – на площади Арата, которая находится перед зданием правительства Республики. Мужчина в зеленой футболке, черной безрукавке и брюках напал на проходящую мимо девушку.

Он ударил ее ножом, несчастная девушка погибла на месте. Судя по кадрам, мужчина был явно не в себе, после жестокой расправы, он ускоренным шагом направился к прохожим, который бежали от него в сторону дороги.

В МВД происшествие пока не комментируют. В СК сообщили, что мужчина уже задержан. Обстоятельства устанавливаются, однако в социальных сетях предполагают, что это была семейная разборка, которая закончилась убийством.