Электрички вернулись

Фото: КрасЖД

Отличная новость и для тех, кто живет в направлении Дивногорска, и для туристов, которые любят совершать маленькие путешествия в этот уютный город. Электропоезда из Красноярска в Дивногорск и обратно возобновляют курсирование по обычному расписанию – семь дней в неделю. Железнодорожники завершили обновление пути, укладка которого проводилась по выходным дням.

Протяженность линии составляет 31 километр. Капитальный ремонт стартовал 22 апреля. Специалисты отрабатывали один участок за другим, имея в распоряжении по двое суток в неделю: начинали в пятницу вечером и останавливались утром в понедельник, в прямом смысле уступая дорогу пассажирам до следующей пятницы. И так – почти два месяца. Железнодорожники снимали старые рельсы и шпалы, следом укладывали новые звенья на железобетонном основании. В том числе были реконструированы отрезки пути, расположенные на сложнейшем рельефе вдоль горных склонов, где проходят реки и речушки.

Теперь электрички идут по полностью обновленному пути.

- Отметим, обновление путей – это первый этап модернизации линии. Он направлен на повышение комфорта и безопасности пассажиров, а также создание условий для повышения скорости движения. Впереди еще очень большой объем работ, - отметили на Красноярской железной дороге.

На втором этапе предстоит дополнительно укрепить новые рельсы и шпалы, а также основание под ними. Будут реконструированы 19 мостов, два из них самые крупные – через реки Ману и Базаиху. Планируется завершить все работы до конца текущего года. И тогда путь от станции Енисей до станции Дивногорск станет полностью бесстыковым, что позволит повысить среднюю скорость электропоездов на прямых участках ветки до 110 км/ч.

Примечательно, что эти работы уже никак не повлияют на движение электричек, так как будут вестись в ночное время, пока пассажиры спят.

Остается добавить, что линия Енисей – Дивногорск входит в проект «Городская электричка Красноярска» и очень востребована. Количество пассажиров за 2022 год увеличилось по сравнению с 2020 годом в два раза.