В церкви Параскевы Пятницы в Барабаново реставраторы обнаружили росписи 19-го века

В церкви Параскевы Пятницы в Барабаново обнаружены шедевры храмовой живописи. Фото: служба по охране культурных объектов

Объект культурного наследия регионального значения - Церковь Параскевы Пятницы в деревне Барабаново, построенная в 1855 – 1857 годах, как оказалось, - самый древний из сохранившихся на территории Красноярского края деревянный храм. И единственная деревянная церковь за Уралом, на стенах которой сохранились уникальные росписи.

Сейчас этими росписями занимаются реставраторы настенной и масляной живописи, специально приглашенные из Москвы. В Красноярске нет специалистов нужного уровня, между тем, как в столице сосредоточены лучшие мастера своего дела, которые имеют опыт работы с многовековыми и бесценными образцами храмовой живописи архитектуры.

Фото: служба по охране культурных объектов

На сегодня специалисты Диана Лосева и Василий Митрофанов уже очистили поверхности от загрязнения и утонченного потемневшего лакового покрытия на изображениях святых апостолов Петра и Павла, а также с изображения Саваофа на потолке. Выявлены исторические цвета изображений. Несомненно, в 19 веке здесь работали художники с высоким уровнем мастерства.

Кроме того, обнаружено 19 металлических звезд на потолке. Предположительно, они могли быть покрыты золочением. Их демонтировали для восстановления.

В краевой службе по охране объектов культурного наследия рассказали, что работа над монументальной живописи парусов будет проводиться на территории Культурно-исторического центра «Успенский» в поселке Удачный.