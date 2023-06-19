«Первая Арктическая» программа для построения карьеры вновь стартует в Норильске. Фото: предоставлено организаторами

Сегодня крупные работодатели делают ставку на молодых и перспективных, предлагая зачастую уникальные условия для их развития. Борьба за кадры идет по всем направлениям: в фокусе и подрастающее поколение, и студенты. Но самая интересная категория – те, что уже получил диплом: у них есть знания, стремление применить их на практике. И есть амбиции – удачно построить свою карьеру, для чего они ищут свой старт.

Компания «Норникель» в 2018 году запустила лидерскую образовательную программу профессионального развития для молодых специалистов под названием «Первая Арктическая». На участие в ней со всей страны было подано 2,5 тысячи заявок. На втором потоке в 2020 году поступило уже 4 тысячи заявок. По итогу выпускниками стали более 30 финалистов из 7 городов России. Все они влились в большую корпоративную команду.

С 8 июня 2023 года стартовала регистрация участников на третий поток «Первой Арктической». До конца июня подать заявку могут выпускники вузов 2020 – 2023 годов технических или бизнес направлений, а также молодые сотрудники компании до 27 лет. Наравне с ними попробовать свои силы могут соискатели из любого города страны и любого предприятия. Однозначно, отбор будет нелегкий, в финал пройдут не все. Нужно будет пройти мотивационное собеседование, тестирование и групповую оценку с участием руководителей предприятия.

Для тех, кому повезет, сотрудничество с компанией начнется с заключения срочного трудового договора на 2,5 года – ровно на такой период рассчитана программа. Затем переезд на работу в Норильск или Мончегорск. Оплату проезда и проживания работодатель берет на себя. А также лучший в отрасли социальный пакет, набор льгот и высокая заработная плата.

Участники будут изучать бизнес-процессы производственных подразделений и смежных функциональных управлений. Получат уникальный для промышленных компаний набор менеджерских знаний. Каждый получит индивидуального ментора из числа руководителей подразделений. И тот, кто дошел до конца, сможет управлять проектами любой сложности, находить уникальный подход к любым задачам и получит свою первую руководящую должность.