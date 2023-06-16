Успеть за 72 часа: с какими проблемами сталкиваются укушенные клещами сибиряки

Пострадавшие от клещей красноярцы массово несут кровососов на исследование. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибиряков продолжают атаковать клещи. «КП-Красноярск» рассказали в Роспотребнадзоре, что с начала сезона от кровососов пострадало более 7500 тысяч жителей региона, из них около 2700 – только в июне. В этом году 18 заболевших клещевым вирусным энцефалитом, 13 - боррелиозом и 2 - сибирским клещевым тифом.

Укушенные выстраиваются в длинные очереди на всех стадиях получения помощи. Многие не знают, куда обращаться? Как работает система оказания помощи? Наш фотокорреспондент Диана проверила это на личном опыте. Она согласилась рассказать свою историю.

С какими проблемами она столкнулась – в нашем материале от первого лица.

Самоосмотр не помог

Диана рассказала о случившемся и своем предыдущем опыте встречи с кровососами:

- Клещ присосался ко мне под Красноярском. Территория там не обрабатывается. После прогулки я делала самоосмотр открытых частей тела, но... Клещ уже успел заползти в джинсы и впиться. У меня есть страховка от укуса клеща, что позволило не тратиться на его исследование и введение иммуноглобулина.

Раньше клещи меня не кусали. Правда, в позапрошлом году сняла с себя одного, сдала его на исследование. Оказалось, все в порядке. Соответственно, я знала только, куда его сдавать.

Сибиряков атакуют клещи. В Красноярске уже тысячи пострадавших от укусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблема 1. Вытащить клеща самостоятельно сложно, а в травмпункте – большая очередь

- Сначала я попыталась вытащить присосавшегося клеща самостоятельно. Где-то читала, что его можно выдернуть с помощью нитки. Попробовала, но ничего не получилось. Поехала сдавать клеща в Центр гигиены и эпидемиологии, надеясь, что там его заодно с меня снимут. Но нет! Был выходной день, кровососов принимали через окошко. Образовалась очередь часа на полтора. Уже стоя в ней, узнала у девушки рядом, что в этом пункте клещей только сдают, а не вытаскивают. И что мне сначала нужно в травмпункт.

Ближайшим оказался травмпункт №2 Центрального и Железнодорожного районов по ул. Ленина. Пошла туда. И снова большая очередь! В ней были и люди с травмами, и с присосавшимися клещами. После долгого ожидания кровососа быстро сняли. Но, потеряв драгоценное время в очереди, я опоздала на сдачу клеща. Пришлось нести его на исследование на следующее утро.

Тот самый клещ, который создал Диане много проблем. Фото: ИВАНОВА Диана

Совет. Если вы не умеете снимать клещей самостоятельно, лучше сразу обратитесь в травмпункт.

Проблема 2. Очередь при сдаче клещей на исследование и совет поставить иммуноглобулин до получения результатов анализов

- Снова пошла в Центр гигиены и эпидемиологии. И опять пришлось стоять в очереди.

Для того, чтобы сдать клеща на исследование, нужно выстоять большую очередь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина, которой я сдавала кровососа на анализ, посоветовала поставить иммуноглобулин, не дожидаясь результатов исследования. Она сказала, что из-за большого количества укушенных «лаборатории перегружены: если на прошлой неделе исследование делалось за 1-2 суток, то сейчас – за трое и более суток». Учитывая, что иммуноглобулин нужно успеть поставить в течение 72 часов после укуса, каждый час ожидания результатов анализов может быть решающим. Также мне сказали, что препарат есть не везде.

Совет. Уточняйте полученную неофициально информацию у руководства учреждения.

Проблема 3. Выяснение, нужно ли ставить иммуноглобулин

- Мне не удалось получить внятного ответа на возникший вопрос: можно ли ставить «на всякий случай» иммуноглобулин, если нет результатов исследования клеща. Позвонила в 3 клиники из списка страховки. В одной сказали: «Ждите результаты анализов, если задержатся – ничего страшного». В другой: «Ну, сами выбирайте, здоровье ваше». В третьей посоветовали «лучше поставить».

В итоге я решила поставить укол иммуноглобулина. Выбрала клинику из списка страховки. С проблемой нехватки препарата лично я не столкнулась. Очереди не было. Позже узнала, что у «моего» клеща не оказалось энцефалита, но могло и «повезти». А результаты исследования я я получила почти через 70 часов после укуса.

Совет. Проконсультируйтесь с инфекционистом о введении препаратов и приеме лекарств.

Проблема 4. Очередь к инфекционисту и отсутствие гарантийного письма

- Пришли результаты исследования. У «моего» клеща обнаружили боррелиоз и анаплазмоз. Позвонила в страховую компанию с вопросом, куда обращаться дальше. Мне сказали, где принимает инфекционист из списка в страховке. Я пошла в одну из названных поликлиник: № 2 по ул. Бограда. Предварительно я в нее не звонила. На месте выяснилось, что врач примет меня, только если на электронный адрес поликлиники придет гарантийное письмо от страховой компании по поводу меня. Меня об этом не предупредили. Пришлось снова звонить в страховую и решать проблему. Меня перенаправляли с номера на номер и заставили понервничать. Уходило время. Ведь после укуса клеща надо получить и начать выполнять назначение врача как можно быстрее.

К инфекционисту тоже оказалась очередь! Она была общей. Поток пострадавших от клещей был в ней приличным. Врач сказала мне, что я была тридцать седьмой к часу дня.

В поликлинику лучше позвонить заранее и уточнить, как попасть на прием к инфекционисту. Фото: ИВАНОВА Диана

Совет. Если у вас есть страховка от укуса клеща, заранее позвоните по поводу приема не только в страховую компанию, но и в выбранную поликлинику. Уточните, что нужно, чтобы попасть к инфекционисту.

Проблема 5. Поиск антибиотиков

- Будьте готовы, что придется искать назначенное лекарство. Врач прописал мне антибиотик, которого оказалось мало в аптеках. Сначала я купила одну (последнюю) упаковку возле дома, а для курса мне нужно было две. Продолжила поиски. Спрашивала нужное лекарство в трех (!) аптеках, и его не оказалось. Фармацевты поясняли, что сейчас многие покупают эти антибиотики от укусов клещей, поэтому их не хватает. Только в четвертой аптеке удалось их найти.

Клещи - переносчики инфекций. Кровососов исследуют в лаборатории на клещевые инфекции. Фото: Мария ЛЕНЦ

Совет. Обходить аптеки в поисках лекарства – занятие утомительное. Узнайте наличие нужного препарата по телефону или через интернет. Продолжение следует.

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