В Красноярске определили участки обработки от клещей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Роспотребнадзор определил, какие участки обработают от клещей в Красноярске в 2023 году. Список улиц, адресов и районов опубликовала мэрия Красноярска.
В общей сложности в Красноярске обработают от клещей в 2023 году территорию в 460,1 га. В мэрии отмечают, что остров Татышев в список Роспотребнадзора не вошел, но там проведут исследование, и если клещи будут обнаружены, то будет организована обработка за деньги из городского бюджета.
Какие участки обработают от клещей в Октябрьском районе Красноярска в 2023 году
- Академгородок (верхний и нижний);
- Студгородок;
- район Плодово-Ягодной станции;
- Ветлужанка;
- Николаевская сопка;
- в районе Госуниверситета;
- участок Удачного.
Какие участки обработают от клещей в Свердловском районе Красноярска в 2023 году
- участок берега Базаихи;
- участок у «Роева ручья»;
- участок на горе у станции «Енисей»;
- участок у Столбов;
- участок поселка Торгашино;
- участок поселка Водники;
- участок у «Бобрового лога».
Какие участки обработают от клещей в Советском районе Красноярска в 2023 году
- Весны, 17;
- Ястынская, 18/1 и 19А;
- Абытаевская, 10;
- Урванцева, 4 и 6;
- 60 лет образования СССР – у МБДОУ №215;
- два участка «Арены Север».
- 9 мая, 8 – Светлогорская, 11;
- Алексеева, 3 – Водопьянова, 36;
- Бадалык и территория в радиусе 50 метров вокруг него.
Какие участки обработают от клещей в Центральном районе Красноярска в 2023 году
- Подзолкова, 3А и от 5 до 5В.
Какие участки обработают от клещей в Красноярске по эпидемиологическим показателям и жалобам жителей в 2023 году
- Батурина, 30, 36, 38 и 40;
- 40 лет Победы, 2, 33, 35, 37, 39 и 41;
- 60 лет образования СССР, 14, 18 и 20;
- сквер имени Ряузова на Солнечном бульваре;
- пешеходные проходы ко 2-й больнице на Солнечном бульваре;
- проспект Ульяновский;
- Молокова, Шахтеров;
- Молодежный проспект, Светлогорская;
- Микуцкого, 3;
- Петра Ломаков;
- мкрн Ботанический (сосновый бор);
- Фруктовая, 5-6;
- Ботаническая, 2, А, Б, В, 9;
- Ботанический бульвар, 17-19;
- Лиственная, 18, 23;
- Пихтовая, 57;
- Урванцева, 5 и 7;
- Утренняя;
- Станиславского, Калинина, 35А;
- Слобода Весны;
- Светлова, 31, пешеходная дорожка от остановки «Техническое усилие»;
- район «Озеро-парк» и территория у озера напротив Норильской, 8;
- эко-парк «Гремячая грива»;
- стадион школы-интернат №9 на Лесной, 10;
- сквер «Озеро-парк» на Бугаче.