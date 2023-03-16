В Красноярске определили участки обработки от клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор определил, какие участки обработают от клещей в Красноярске в 2023 году. Список улиц, адресов и районов опубликовала мэрия Красноярска.

В общей сложности в Красноярске обработают от клещей в 2023 году территорию в 460,1 га. В мэрии отмечают, что остров Татышев в список Роспотребнадзора не вошел, но там проведут исследование, и если клещи будут обнаружены, то будет организована обработка за деньги из городского бюджета.

Какие участки обработают от клещей в Октябрьском районе Красноярска в 2023 году

- Академгородок (верхний и нижний);

- Студгородок;

- район Плодово-Ягодной станции;

- Ветлужанка;

- Николаевская сопка;

- в районе Госуниверситета;

- участок Удачного.

Какие участки обработают от клещей в Свердловском районе Красноярска в 2023 году

- участок берега Базаихи;

- участок у «Роева ручья»;

- участок на горе у станции «Енисей»;

- участок у Столбов;

- участок поселка Торгашино;

- участок поселка Водники;

- участок у «Бобрового лога».

Какие участки обработают от клещей в Советском районе Красноярска в 2023 году

- Весны, 17;

- Ястынская, 18/1 и 19А;

- Абытаевская, 10;

- Урванцева, 4 и 6;

- 60 лет образования СССР – у МБДОУ №215;

- два участка «Арены Север».

- 9 мая, 8 – Светлогорская, 11;

- Алексеева, 3 – Водопьянова, 36;

- Бадалык и территория в радиусе 50 метров вокруг него.

Какие участки обработают от клещей в Центральном районе Красноярска в 2023 году

- Подзолкова, 3А и от 5 до 5В.

Какие участки обработают от клещей в Красноярске по эпидемиологическим показателям и жалобам жителей в 2023 году

- Батурина, 30, 36, 38 и 40;

- 40 лет Победы, 2, 33, 35, 37, 39 и 41;

- 60 лет образования СССР, 14, 18 и 20;

- сквер имени Ряузова на Солнечном бульваре;

- пешеходные проходы ко 2-й больнице на Солнечном бульваре;

- проспект Ульяновский;

- Молокова, Шахтеров;

- Молодежный проспект, Светлогорская;

- Микуцкого, 3;

- Петра Ломаков;

- мкрн Ботанический (сосновый бор);

- Фруктовая, 5-6;

- Ботаническая, 2, А, Б, В, 9;

- Ботанический бульвар, 17-19;

- Лиственная, 18, 23;

- Пихтовая, 57;

- Урванцева, 5 и 7;

- Утренняя;

- Станиславского, Калинина, 35А;

- Слобода Весны;

- Светлова, 31, пешеходная дорожка от остановки «Техническое усилие»;

- район «Озеро-парк» и территория у озера напротив Норильской, 8;

- эко-парк «Гремячая грива»;

- стадион школы-интернат №9 на Лесной, 10;

- сквер «Озеро-парк» на Бугаче.