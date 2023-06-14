Борец – потому и боролась 40 минут за жизнь незнакомого парня: красноярская чемпионка получила награду от Президента

Красноярская чемпионка получила медаль «За спасение погибавших». Фото: соцсети

На минувшей неделе на правительственном сайте опубликовали Указ Президента РФ о награждении государственными наградами выдающихся людей. И на страницах этого длинного списка – знакомая фамилия: Алена Стародубцева. Да-да, та самая – многократная чемпионка по вольной борьбе, которая в самый разгар пандемии, никому ничего не сказав, ушла в «красную зону». Сейчас девушка получила медаль «За спасение погибавших». Что стоит за этой наградой?

Летом прошлого года Алена спасла человека. Всеми силами боролась за него, не давала уйти, держала в руке тоненькую нить его жизни, не обращая внимания на собственную боль – и снова победила.

Это произошло в августе прошлого года, рассказывал тогда 7-й канал. Алена вместе со своей сестрой приехала на окраину города, чтобы искупаться в озере Песчанке. На подходе обратили внимание на людей, они суетились, со стороны к ним подбегали другие. Сомнений не было: что-то произошло. Сестра (медик по профессии) не могла ускориться из-за проблем с коленом, но подтолкнула Алену: «беги, там нужно кого-то спасти».

Действительно: на песке лежал навзничь парень. Его только-только достали из воды. Родные в панике – трясли его, пытались делать искусственное дыхание. Первая мысль: он уже умер, ничего сделать нельзя. Действительно ли нельзя?! Секунда на размышление: кто-то из подсказал, что парень пробыл в воде всего минут пять. Алена упала перед ним на колени и начала прямой массаж сердца - минуту, две, десять… кто-то помогал делать искусственное дыхание. А у девушки-борца руки крепкие, она упрямо со знанием дела продолжала свой поединок со смертью. И победила – почувствовала, как в груди парня еле слышно стукнулось сердце. Как потом оказалось, Алена проводила реанимацию 40 минут. Затем приехала бригада скорой помощи и его забрали в больницу. И только тогда спасительница поняла, что у нее самой колени изранены камнями и песком.

Напомним, что «КП» общалась с героиней в декабре 2020 года. Близкие думали, что она уехала из Красноярска на очередные сборы, как это обычно бывает, не переживали за нее. А после выяснилось, что она обратилась к руководству ФМВА разрешить ей поработать в ковидном госпитале. И как зашла в «красную зону», так вышла из нее только спустя месяц. Выполняла там любую работу, не требующую специальной медицинской подготовки. После, конечно, призналась родным, те охнули.

После этого, кстати, Алена укрепилась в своей мысли пойти в медицину и поступила в колледж на медицинскую сестру.

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