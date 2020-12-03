«Маме не сказала»: чемпионка России по вольной борьбе ушла санитаркой в красную зону

Чемпионка по вольной борьбе из Красноярска ушла санитаркой в красную зону. Фото: Алена Стародцбцева, инстаграм.

Чемпионка по вольной борьбе Алена Стародубцева из Красноярска пошла санитаркой в красную зону, чтобы бороться с коронавирусом.

На счету 35-летней спортсменки – сотни наград, десятки побед в чемпионатах России и Европы. Но в какой-то момент она решила: кто, если не я, и ушла на другую передовую – в инфекционный госпиталь.

Признается: не сказала даже маме. Близкие были уверены: Алена, как обычно, уехала на соревнования – спортсменка подолгу проводит на сборах. А она месяцами ухаживала за больными, не боялась самой черной работы.

Алена привыкла побеждать. Фото: федерация спортивной борьбы России.

- Перед схваткой меня лучше не трогать, - признавалась в одном из интервью «Комсомольской правде – Красноярск». Настоящий боец…

По словам Алены, для нее это не просто работа, а что-то большее. Поэтому так признательна руководству ФМБА и команде госпиталя на Вавилова,23Б. Одним за пример, другим за поддержку, третьим – за то, что они есть.

Чемпионка теперь помогает людям. Фото: соцсети.

Чемпионка не скрывает: пока спорт она бросать не намерена. Но со временем подумывает о том, чтобы посвятить себя врачебному делу – сначала пойти учиться на медсестру. Но пока времени не остается – она сутками на переднем краю, помогает больным. Главное – победить коронавирус сейчас, а там можно и за учебу.

СПРАВКА КП

Алена Стародубцева - чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер чемпионата Европы, обладательница Кубка европейских наций, мастер спорта международного класса. Член сборной команды страны с 2002 года. Выступает за клуб «Академия борьбы имени Дмитрия Миндиашвили» (Красноярск).

Достижения в спорте:

2020 Чемпионат России - бронза 2019 Чемпионат России - бронза 2018 Чемпионат России - бронза 2017 Чемпионат России - бронза 2017 Гран-при Иван Ярыгин - серебро 2016 Чемпионат России - бронза 2016 Чемпионат Европы - серебро 2015 Кубок России - золото 2015 Кубок европейских наций - золото 2015 Чемпионат России - золото 2015 Гран-при Иван Ярыгин - серебро 2014 Кубок России - бронза 2014 Кубок европейских наций - золото 2014 Чемпионат России - бронза 2014 Гран-при Иван Ярыгин - бронза 2012 Гран-при Иван Ярыгин - бронза 2011 Гран-при Иван Ярыгин - серебро 2011 Чемпионат России - бронза 2009 Чемпионат России - бронза 2009 Чемпионат Европы - серебро 2009 Гран-при Иван Ярыгин - золото 2008 Чемпионат России - серебро 2008 Гран-при Иван Ярыгин - бронза 2007 Чемпионат России - бронза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярка Алена Стародубцева: «Меня перед схваткой лучше не трогать»

Двенадцать лет назад 14-летняя Алена Стародубцева сама пришла к Виктору Райкову и попросила сделать из нее чемпионку. Я с трудом уговорил нашу героиню на интервью. Обычно перед соревнованиями атлеты стараются не общаться с журналистами. А у Стародубцевой под глазам был небольшой синяк (подробнее).