«Я была ребенком, который не вывез»: студентку техникума, «родившую от 10-летнего», суд может лишить прав на дочку

У "родившей от 10-летнего" могут забрать маленькую дочку. Фото: телеграм-канал Вики.

Вчерашнюю школьницу Вику* из Красноярского края, которая больше известна как «13-летняя беременная от 10-летнего», суд может лишить родительских прав на дочку. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Дети рожают детей

Напомним, история Вики началась зимой 2020 года. Тогда семиклассница из маленького городка под Красноярском огорошила родителей новостью: ждет ребенка от своего «бойфренда», четвероклассника Саши*. Скандал! «Детей, рожающих детей» тут же пригласили на ток-шоу федерального канала. Там они без стеснения расписали, как все было. Правда, вмешались эксперты: Саша еще не созрел физически, он не отец, 100%. Позже выяснилось, было изнасилование, на Вику в подъезде напал 16-летний парень. Признаться постыдилась, а когда поняла, что беременна, указала на Сашу. Тот не стал отмахиваться, даже встретил из роддома с цветами. Но затем, понятно, пропал из виду.

Тот самый 10-летний Саша, объявивший себя отцом. Фото: телеграм-канал Вики.

Впрочем, особенно переживать Вике было некогда. Принялась за раскрутку своих соцсетей, собрала почти полмиллиона подписчиков. И зарабатывала на рекламе по 80-350 тысяч в месяц. Это в восьмом-то классе! Таких денег в ее семье не видели (отчим подвизался сантехником, мать боролась с тяжелой болезнью). И Вика оказалась главным добытчиком. В августе 2020 года на свет появилась ее дочка, Миля. Опекуном девочки назначили бабушку.

Во все тяжкие

Поначалу Вика держала лицо. Уверяла подписчиков, собирается поступать в университет. Вот только накопит денег и съедет от родителей. Мол, мечтает жить независимо.

Но… с трудом ходила даже в школу (пока мама сидела с Милей). Жаловалась, из-за нарощенных ногтей трудно держать ручку, а тем более писать. Какой уж тут вуз!

После рождения дочки Вика пережила всякое. Фото: телеграм-канал Вики.

Вскоре пошло-поехало. Меняла парней, моталась по стране. Запрещенные препараты, «горячие» фото и видео, аборт, разрыв с парнем – одним, другим, третьим… Вика охотно делится с фолловерами самым сокровенным. Лишь бы похайпить, удержать интерес.

«Ребят, я просто ходячий труп», - откровенничала девятиклассница. Похудела до 47 килограммов, не узнать. Резала руки – из-за галлюцинаций. Фанаты боялись за ее жизнь.

"Не вывезла", признается она. Фото: телеграм-канал Вики.

- А кто-то вообще задумывался, что для моих 13-15 лет выносить и родить ребенка, в 14-15 зарабатывать бабки, до фига работать, при этом воспитывать Милю было слишком жестко? Я была ребенком, который не вывез такого навала, выгорела и начала употреблять. Вот вам причина! – парировала она. Но, в конце концов, отвело. Вику положили в больницу – надолго. И там врачи сделали все, чтобы избавить ее от зависимости.

Зовет в приватку

По словам Вики, больше она ни-ни, никакого зелья. Регулярно сдает анализы, чтобы доказать – чиста. Тем более принимает сильнодействующие препараты, их выписал специалист.

Со здоровьем у нее все-таки проблемы (называть диагнозы мы не имеем права по закону – прим.ред.).

- Чувствую себя бабулькой. Приходится носить чулки от варикоза. Ездила тут на комиссию по делам несовершеннолетних. Мне сказали, выгляжу на лет сорок, каждый день бухаю, употребляю. А то, что я анализы сдаю каждый месяц, это как? Они как раз отрицательные!

Кстати, после девятого класса со школой Вика попрощалась. Теперь числится в техникуме. Только бывает там редко. В основном, разъезжает по городам, тусит с поклонниками.

На какие деньги? Если верить Вике, зарабатывает на сайте популярной игры. Хотя этот ресурс многие считают мошенническим, банальным разводом.

Еще один источник дохода – приватка, куда она сливает свои интим-фото и видео. А после дает доступ к ним всем желающим, за небольшую плату. Такие дела.

Такой вот способ подзаработать. Фото: телеграм-канал Вики.

Ну а как же ребенок?

Вперемешку с приглашениями в приватку («50+ фото и видео моей обнаженки и много другого»), постами о других городах, больницах и парнях Вика выкладывает снимки дочки. Клянется: «Скучаю всегда!».

Удивительно, но почти на всех фото Миля улыбается. Вот мама купила ей Барби, вот учит рисовать акварельными красками, вот угощает чем-то вкусным. Везде веселое, довольное личико…

На всех фото, которые публикует юная мама, девочка выглядит веселой и довольной. Фото: телеграм-канал Вики.

Но, как выяснилось, девочку из семьи могут забрать. Ведь ситуацию с Викой держит на контроле прокуратура и МВД. Обо всех эскападах юной мамы им известно.

- 28 марта будет суд по поводу лишения или ограничения меня родительских прав, - пишет она в своем тг-канале.

Мать не верит, что дочку заберут. Фото: телеграм-канал Вики.

И тут же – следующим постом – снова начинает зазывать в «приватку». Каааак? То есть не думает, что может лишиться ребенка? Ведь – по ее уверениям – любит и тоскует в разлуке.

- Нет, прав меня точно не лишат, - Вика будто убеждает себя. - На это нет веских причин. Миле ничего не угрожает, она живет в достатке, окружена любовью и заботой. Главное, что она счастлива.

Так, может, стоит сделать над собой усилие? Взять и перестать торговать «обнаженкой»? Найти другой способ заработка. Пока дочка не начала что-то понимать. Или пока не привлекли за распространение сами-понимаете-чего.

(* имя несовершеннолетней изменено – по требованию закона).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребят, я просто ходячий труп»: как сейчас живет школьница из Красноярского края, «родившая от 10-летнего» маленькую дочку

- Думаю, это последние сообщение. Я написала все всем что хотела. А ведь если бы он тлгда нк сделал этогл, то модет эього всего и не было..( Не хоч шоворитб кто че и тд, мало лм еще нагрущт себя эьтис. Всегда лббила и ценила впс!! Надеюсь у вач все будеь хорошо!!! (подробнее).