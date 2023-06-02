Отрезал беременной волосы, облил зеленкой: в Красноярске ревнивец получил 5,5 лет за издевательства над подругой

В Красноярске ревнивец получил 5,5 лет за издевательства над подругой. Фото: соцсети

Ревность до добра не доводит – для 31-летнего жителя Красноярска Андрея* (здесь и далее имена изменены) будет время подумать над этой жизненной аксиомой. А времени у него полно – пять лет в колонии строгого режима. Такое наказание вынес ему суд за издевательства над подругой, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Начиналась эта история год назад, летом 2022-го. Молодой, весь уверенный в себе мужчина в самом расцвете лет познакомился в соцсетях с 22-летней девушкой Ольгой*. Вскоре начали встречаться. Правда, у нее уже были отношения и она не особо старалась это скрыть. Видимо, ему льстило, что он отбил подругу у соперника по принципу «я же лучше его».

Вскоре узнал, что Ольга беременна – не от него, но расстаться не спешил. Червь ревности точил его, настолько, что решил устроить проверку. То ли сам додумался, то ли кто подсказал – не суть важно. Но Андрей вложил в телефон новую симку и давай строчить подруге сообщение под видом незнакомца. Мол, понравилась, предлагает встретиться… Это было в ночь с 25 на 26 ноября.

Позже девушка уверяла на суде: по стилю общения она сразу догадалась, кто скрывается под видом незнакомца. Поэтому решила подыграть Андрею, согласилась на свидание.

Можно представить уровень гнева ревнивца по десятибалльной шкале! Он тут же – под своим именем – вызывает ее из дома, мол, хочет передать ей банковскую карту. Затем затащил в квартиру к своему другу и там устроил экзекуцию. Взбешенный Отелло применил силу – избил девушку, постриг, вырывая волосы клочками, облил голову зеленкой, вертел перед ней своим ножом и грозился убить. И все это снималось на видео! Свои действия он громко и матерно комментировал. Не будем цитировать его слова, поверьте, они грязные и гадкие. И что омерзительно – уверенный в своей правоте «мужчина» разместил видео в интернет: смотрите, мол, какой я крутой – разобрался с неверной изменщицей.

Однако обо всем этом правоохранители узнали вовсе не от униженной и оскорбленной девушки, а именно из интернета. Изучив видео, следком завел уголовное дело, которое и довел до логического завершения. Истязателю дали 5,5 лет колонии строгого режима. Правда, его адвокат может оспорить приговор. Но едва ли это как-то повлияет на наказание.

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