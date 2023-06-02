Дом-лицей имени Хазрета Совмена отметил 20-летний юбилей. Фото: официальный сайт Красноярска

Красноярский дом-лицей для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот имени Хазрета Меджидовича Совмена 1 июня отметил второй «круглый» юбилей – 20 лет. За это время более 150 воспитанников получили там образование и связали свою судьбу с Красноярском и Красноярским краем.

- У дома-лицея за 20 лет много больших и маленьких достижений. В 2021 году во Всероссийском смотре-конкурсе мы стали победителями в номинации «Лучшее социальное учреждение». Наши воспитанники занимают почетные места на олимпиадах и конкурсах, получают путевки в крупнейшие российские и международные центры, - говорит директор дома-лицея Анастасия Сизых. - Ребята поступают в вузы, становятся профессионалами: врачами, золотодобытчиками, инженерами, педагогами.

Одна из воспитанниц дома-лицея, 9-летняя Саша, рассказала, что ребята специально подготовили для Хазрета Совмена подарок – танцевальный номер с цветами: «Хазрет Меджидович – самый лучший человек на свете. Он всем помогает, работает для детей. Он сделал этот дом для нас, чтобы мы были счастливы. Я видела Хазрета Меджидовича всего 2 раза, он такой красивый, добрый, хороший!»

Еще один сюрприз от детей и друзей – музей Хазрета Совмена. В доме-лицее на первом этаже собраны личные вещи мецената, исторические документы, награды, книги. Среди экспонатов музея - «ожившие» черно-белые фотографии мецената, личные вещи, подарки известных людей, награды и удостоверения, интерактивный глобус, аудиозапись отрывков из книги.

Поздравить воспитанников и педагогов на праздничное мероприятие пришли коллеги и друзья Хазрета Совмена, делегация артистов и почетных деятелей из Адыгеи, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

- Я хочу поблагодарить за работу всех воспитателей и учителей и, конечно, Хазрета Меджидовича Совмена. Ваш труд – это огромный и серьезный вклад в настоящее и будущее Красноярского края и России в целом. Пусть счастье и радость всегда живут в этом доме, - сказал Михаил Котюков.

Поздравил детей с юбилеем дома-лицея и мэр Красноярска Владислав Логинов: «В доме-лицее имени нашего земляка Хазрета Меджидовича Совмена реализована большая детская мечта о счастье. Два десятилетия здесь растут и учатся те, кем Красноярск может гордиться, – добрые, скромные, трудолюбивые и целеустремлённые ребята. Пусть и в будущем дети Совмена будут счастливы!»

Фото: официальный сайт Красноярска

Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края, известный меценат Хазрет Меджидович Совмен поделился, что всегда рад приезду в Красноярск, потому что здесь живет очень много хороших людей.

- В 2001 году я предложил построить в Красноярске лучший в России дом-лицей, красивое здание, которое будет радовать всех красноярцев. Это получилось благодаря друзьям и единомышленникам. Помню, что думал тогда так: построю детский дом и передам его городу. А тогда, 1 июня 2003 года, на открытии увидел маленьких, растерянных ребятишек. Они стояли с флажками, нарядные… Нет, думаю, все мои будут. Ведь что мы вложим в детей, такую жизнь и получим, – сказал он.

Юбилейные мероприятия завершились концертом, праздником для воспитанников и выпускников. А вечером,1 июня, над Красноярском запустили фейерверк – подарок всем юным жителям ко Дню защиты детей от земляка и мецената Хазрета Меджидовича Совмена.