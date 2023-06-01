Красноярцы остановили поток машин, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

Фото: Антон Петров

Красноярские автомобилисты остановили плотный поток машин, чтобы помочь выводку уток пересечь дорогу. Спасательную операцию запечатлел красноярский фотограф Антон Петров, который в этот момент проезжал мимо. По его словам, птенцы никак не могли преодолеть бетонный отбойник, так что им на помощь бросились неравнодушные очевидцы.

– Поворачиваю, вижу выводок, остановился, начал искать сумку чтобы утят поймать, но опытный мужчина был оперативней. Поэтому было принято решение фотографировать. Но последний тепленький крякающий комочек отправился в сумку из моих ладошек, – поделился впечатлениями Петров.

Горожане проявили удивительное единодушие и понимание, учитывая, что все произошло на загруженной улице Партизана Железняка в час-пик. Вполне возможно, утиное семейство направлялось к острову Татышев, чтобы добраться до Енисея, но без помощи людей утята не смогли бы последовать за матерью.

– Но самое удивительное, что в этом же месте, лет 6-8 назад я проводил ту же самую операцию по ловле утят, и еще большей по сложности задаче – ловле мамы-утки, которая залетела в магазин поблизости. Та история, как и эта, закончилась успешно, опытный в ловле утят мужчина перешел на другую сторону дороги, а мама, летя на кряки утят прилетела к ним, – добавил Петров.