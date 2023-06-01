«О себе не думали, просто лезли вверх»: в Красноярске подростки забрались в окно многоэтажки, чтобы спасти малыша

В Красноярске наградили двух подростков за спасение малыша Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 июня – и это символично – полиция наградила подростков, которые спасли ребенка. Виктор Кучеров и Леонид Петряну, обоим по 15 лет, реально рисковали, но в момент происшествия совершенно не думали о себе: в голове одна мысль – спасти, не дать упасть с высоты второго этажа. Малышу всего два года и слов он еще не понимает… Был только один способ – подняться к нему и взять на руки.

Случилось это несколько дней назад. Друзья катались возле дома на элеткросамокате. Затем Леня побежал домой за ключом, чтобы его отключить. А когда вернулся, увидел, что Виктор стоит у стены, под окном, запрокинув голову вверх. А там двухлетний ребенок у раскрытого окна.

- Отойди, отойди назад, в комнату, - кричали друзья. Но едва ли малыш их понимал. Одно неосторожное движение – и он мог упасть вниз. Первым на штурм балкона рядом (что находится рядом с окном) двинулся Леня, друг его подсадил, помог зацепиться за перила. Леня добрался на мальчика, оттолкнул его внутрь, в комнату. Следом забрался и Виктор.

- Мы одели ребенка, открыли двери и вызвали полицию. Дождались мою маму и забрали ребенка пока к себе. Потом пришел его старший брат и забрал, - волнуясь и чуть путаясь, рассказал Виктор.

Почему кроха оказался у окна один, спросите вы? В том-то и дело, что в квартире он был не один. Его 47-летняя мать спала крепким богатырским сном после принятого на грудь алкоголя. Зови такую – не зови, хоть из пушки стреляй, бесполезно. На нее завели административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. А следком добавил уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Подарки на память Фото: Мария ЛЕНЦ

Смелый поступок подростков не оставлен без внимания. Леонида, Виктора и их родных пригласили в офис полиции города, где в торжественной обстановке наградили почетными грамотами и подарками.

Начальник полиции города Красноярска Геннадий Березин прокомментировал поступок ребят:

- Реакция в таких случаях только положительная, ведь спасен маленький ребенок. Но это лишь половина эмоций. Вторая половина – это надежда на наших подростков, на подрастающее поколение. Мы их воспитываем, порой ругаем за промахи. Но когда случаются такие моменты, как этот, мы понимаем, что подростки совершают серьезный поступок – взрослый, мужской поступок. В нашей стране подрастают парни, которые станут достойными членами нашего общества и гражданами нашей страны.

Главный полицейский города намекнул открытым тестом, что он и его коллеги всегда будут рады видеть ребят в своих рядах правоохранителей. Пусть оканчивают школу, потом получают специальное профессиональное образование – и добро пожаловать.

Начальник полиции Красноярска Геннадий Березин вручает почетные грамоты Фото: Мария ЛЕНЦ

- Каждый такой случай, когда не проходят мимо чужой беды, спасают людей – о каждом таком случае нужно рассказывать, чтобы другие видели перед собой пример. Печально сознавать, что люди сейчас достают телефон, снимают и проходят мимо вместо того, чтобы оказать помощь. Но этот случай говорит об обратном. И хочется, чтобы таких ребят было больше, - поделился председатель Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Сергей Кениг.

А что чувствуют сейчас сами ребята? Свой поступок ребята называют инстинктом. О том, что сами могут свалиться со второго этажа, в тот момент не думали. У Виктора брат примерно такого же возраста, шустрый непоседа. Витя потом уже, когда все закончилось, подумал: что, если бы такое случилось с его братом. Он ведь не раз ловил, когда тот с дивана «летал». А тут не диван, тут был второй этаж.

Фото на память Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отнеслись к этому родные?

- Я маме не сразу сказал, что случилось, - рассказывает Леонид. – А когда позвонил и рассказал, она не поверила поначалу.

- Действительно, я сначала не поверила ему. А потом, конечно, похвалила, - вторит Светлана Петряну. – У меня не было мысли его ругать. Наоборот, как представила: а вдруг бы сын не успел? Он ведь не раз уже так детей спасает. Один раз из-под машины ребенка вытащил в последний момент. Дети его любят.

Елена Сергеевна, мама Виктора:

- Я по делам ходила в тот момент, возвращаюсь, а мне на улице соседка: «Ребенок чуть не упал из окна. Ваш сын спас его». Я была там, когда малыша забирали из квартиры. Сына похвалила, хотя и было страшно, все же на второй этаж забирался. А так молодцы мальчишки – и мой сын, и Леня. Дай бог, чтобы они всегда защищали всех ребятишек и пожилых людей.

Сегодняшнее мероприятие для обеих мам волнительное. Гордятся своими сыновьями. И гордятся, что у каждого из сыновей есть настоящий друг.