В Красноярске двое школьников спасли двухлетнего малыша, чуть не выпавшего из окна

Леонид Петряну и Виктор Кучеров Фото: МВД

В Красноярске 15-летние подростки Виктор Кучеров и Леонид Петряну спасли двухлетнего малыша, чуть было не выпавшего из окна второго этажа. О смелом поступке парней рассказали в пресс-службе МВД.

Виктор и Леонид катались во дворе дома на электросамокате. Пока один из парней отошел за ключом, второй увидел ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна. Не долго думая, школьники полезли на соседский балкон, перелезли на окно, затащили ребенка в квартиру, и вызвали полицию.

Оказалось, что 47-летняя мама двухлетнего мальчика крепко уснула после выпитого алкоголя, оставив малыша без присмотра. Она не слышала, как сын забрался на подоконник и открыл окно.

Парни, увидев, что мать не разбудить, одели ребенка и забрали его к себе домой. Позже за малышом пришел старший брат.

В отношении горе-родительницы составлен административный протокол за «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Что касается Виктора и Леонида, то руководство МУ МВД России «Красноярское» приняло решение поощрить подростков за смелый поступок.