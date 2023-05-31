На железной дороге – без фокусов!

Фото: пресс-служба Красжд

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму», - эту цитату Конфуция знает каждый современный учитель. Уникальный образовательный проект Красноярской железной дороги – детское научное шоу «Без фокусов» – иллюстрация этой мудрости.

Как физические и химические опыты помогают детям запомнить правилами поведения на железной дороге и почему они убеждают лучше слов?

Как Тесла и Бернулли помогают объяснить правила безопасности

Научное шоу «Без фокусов» - это очень доходчиво, наглядно и, главное, убедительно! Фокусы с электричеством, потоками воздуха и звуком безопасны, а на реальной железной дороге те же физические явления могут стать причиной беды.

Фото: пресс-служба Красжд

В частности, «Опыты с катушкой Тесла» дают детям возможность изучить свойства электричества и понять, почему нельзя подниматься на вагоны, над которыми находятся провода с высоким напряжением.

А «Опыт Бернулли» помогает убедиться, что поток воздуха, создаваемый движущимся составом, обладает колоссальной силой и способен затянуть под поезд любого, кто к нему приблизится.

– Мы не просто рассказываем, а показываем, почему опасно приближаться к поезду, подниматься на вагоны или находиться на объектах магистрали в наушниках, - говорит Александр Неясов, модератор шоу.

Запоминать правила безопасности детям помогает и специальный VR-тренажер – он позволяет «поработать» дежурным по железнодорожному переезду и убедиться – остановить поезд быстро невозможно, его тормозной путь может достигать 1000 метров.

- Все это мы представили в рамках Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор 2023», который прошел в Красноярске в конце мая. Форум посещает большое количество ребятишек, например, в этом году на нашей площадке побывало почти 3 тысячи школьников. Для нас это отличная возможность напомнить правила безопасного поведения на железной дороге накануне самых длинных, летних каникул, - поясняет организатор шоу, специалист службы корпоративных коммуникаций КрасЖД Татьяна Бурмистрова.

- Электричества не видно и не слышно, но оно очень опасно. Поэтому нельзя подниматься на вагоны - они могут быть под напряжением. А еще я здесь узнал, что когда идешь в наушниках рядом с железной дорогой, их лучше снять, потому что можно не услышать поезд, - делится впечатлениями Никита.

- Нам и раньше рассказывали эти правила безопасности, и не один раз. Но сейчас нам все показали. Теперь точно знаю, что их нарушать нельзя, - уверена Рита.

Фото: пресс-служба Красжд

Каникулы без опасности

Наибольшее количество нарушений правил безопасности несовершеннолетними железнодорожники фиксируют в Красноярске, Канске, Ачинске и Абакане. Поэтому в течение всего мая в городских школах, которые находятся рядом с магистралью, проводились специальные уроки. А еще КрасЖД договорилась с представителями министерств образования края и Хакасии использовать школьные «родительские чаты» в соцсетях для размещения там профилактических видеороликов. Отсутствие контроля со стороны взрослых – это основная причина несчастных случаев с детьми. И очень важно напомнить родителям об их ответственности. Ведь легких травм на железной дороге не бывает.