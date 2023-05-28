Найденная на Таймыре самочка овцебыка за неделю поправилась на 6 килограмм. Фото_"Роев ручей"

Всего неделя прошла с того момента, как самочку овцебыка привезли самолетом из Хатанги в Красноярск. А уже такие разительные перемены – малышка поправилась на 6 килограммов. Для нее созданы для этого все условия: в вольере у нее новые игрушки – большой красный пластиковый мяч, с которым она играет в футбол с зоологом. А еще его можно бодать. Появилась чесалка, об которую можно тереться боками, а при случае – тоже боднуть. Кстати, бодаться Алану никто не учил, это у овцебыков врожденное – рассказывают специалисты парка флоры и фауны «Роев ручей». Алана находится под постоянным неусыпным наблюдением ветеринарных врачей и зоологов. Есть надежда на то, что все сложится благополучно.

В соцсетях спрашивают: что же случилось с матерью обцебыка? Почему она стала сиротой? Напомним историю, ведь мы следили за ней с самого начала. В начале мая по зимнику недалеко от мыса Челюскин (это самый край континентальной суши, дальше – уже северные моря) по зимнику проезжали сотрудники компании «Алмазы Анабара». И увидели лежащую тушу обвцебыка, рядом с которой топталась перепуганная кроха. Ну как кроха… человеку по колено, а учитывая габариты этих животных, совсем беспомощная.

Фото_"Роев ручей"

При виде людей она поначалу пыталась спрятаться, но была истощена и слишком испугана. Одним словом, мужчины забрали сироту с собой на базу и связались с руководством. А там уже информация дошла до министерства экологии Красноярского края.

Почему погибла мать Аланы? Едва ли виновны браконьеры или хищники. Браконьеры в такую даль не забредают, да и зачем бы им оставлять добычу? То же самое и хищники – туша целая, никаких следов повреждения. Разбираться в этом не стали, к тому овцебыки не являются краснокнижными животными.

В «Роевом ручье» сразу сообщили: сироту забираем, место для нее найдется. Вопрос с минэкологии согласовали. Сначала овцебыка доставили в Хатангу на вертолете, а затем при первой же оказии – в Красноярск. Содействие в этом оказало Красноярского краевой отделение Русского географического общества.

- Жизнь телёнка висела на волоске. Там ещё и волки рядом крутились, их разогнали. Самочке сильно повезло, что мимо караван проходил. Но всё позади, сейчас Алана в «Роевом ручье». Дитя дитём. Ветеринарным врачам парка предстоит решить очень непростую задачу – компенсировать девочке полностью отсутствующий материнский иммунитет. Вторая непростая задача – дать девочке друга. Овцебыки – социальные животные и не переносят одиночества. И даже наша Женя, любимица всех крупных копытных, скорее сойдёт за маму, чем за друга. А кто сказал, что будет легко? Делай, что должен, — рассказал директор зоопарка «Роев ручей», руководитель комиссии Красноярского краевого отделения РГО по сохранению и изучению популяции редких животных Андрей Горбань.

Фото_"Роев ручей"

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