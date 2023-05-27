В Красноярском крае зафиксировали первый в году случай заражения клещевым боррелиозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выявили первый в 2023 году случай заражения боррелиозом. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Заболевшим оказался 37-летний житель Красноярска. Клеща он подцепил в СНТ «Здоровье», но вместо того, чтобы сдать его на исследование, раздавил и выбросил.

В больницу он обратился лишь спустя 5 дней после укуса, так как на месте присасывания образовалось багровое пятно. В итоге мужчине поставили диагноз «боррелиоз» и госпитализировали.

Дмитрий Горяев сообщает, что в текущем году 45,5% клешей являются переносчиками боррелиоза, 4,9% - заражены эрлихиозом, 3,3% - анаплазмозом, 1,03% - энцефалитом.