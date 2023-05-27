Эксперт рассказал, как не стать жертвой грабителей в сезон отпусков и дач

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С наступлением лета жители городов разъезжаются кто на дачи, кто на курорты. Тысячи квартир подолгу стоят без присмотра, и грабители пользуются этим.

Как в наше время «домушники» узнают, что человека нет дома? Есть ли простые, но эффективные способы защитить свое жилище от краж?

Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Красноярске заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Красноярску, подполковник полиции Василий Загорский.

Что воруют в первую очередь

Полицейский поделился, какие ценности, в первую очередь, интересует современных квартирных воров:

- Сегодня преступники ушли от краж телевизоров, ноутбуков, компьютеров и другой техники. Они переориентировались на банковские карты, золото, ювелирные украшения. Их внимание очень сильно привлекают домашние сейфы.

Хозяева домов перестали хранить сбережения под подушкой или в стеклянных банках, и злоумышленники это четко понимают.

Больше или меньше становится квартирных краж с течением времени?

- За последние 2 года таких преступлений становится меньше. Устанавливаются домофоны, появляются консьержи, устанавливается видеонаблюдение в подъездах... Свободный доступ в дома снижается, - подытожил эксперт.

Почему квартирные кражи по-прежнему труднораскрываемы?

- Они планируют все тщательно и заранее. Также сейчас очень много технических новинок, как у нас, так и у них. Преступный мир не стоит на месте и тоже использует новые возможности, - сообщил Василий Загорский.

Образ «домушника», по информации подполковника Загорского, тоже стал другим:

- Преступники молодеют. Сегодня это в большинстве своём молодые люди от 20 до 30 лет. Преступные знания они, в основном, получают в интернете, и подельники подсказывают исходя из практики.

5 старых способов, которые работают

Что можно предпринять «по-минимуму», если вы не готовы тратиться на сигнализацию или дорогостоящие замки?

Василий Загорский поделился простыми эффективными советами. Ими многие пренебрегают. А зря!

1. Уходя из дома, закрывайте двери и форточки.

2. Ни в коем случае не говорите малознакомым людям, куда и на сколько времени вы уезжаете.

3. Не делитесь в соцсетях фотографиями из отпуска или с дачи в режиме реального времени. Постите снимки, только когда вернетесь домой, чтобы не привлекать внимание к своему отсутствию.

4. Поддерживайте хорошие отношения с соседями! В их лице вы получите помощников, которые присмотрят за домом, пока вы на отдыхе.

Вот что, в первую очередь, их нужно попросить сделать: вынимать почту из вашего ящика и убирать рекламную продукцию от вашей двери, снимать её с дверной ручки квартиры.

5. Уезжая надолго, включите дома радио, чтобы создать иллюзию присутствия людей в квартире.

Конечно, от опытных грабителей это не убережёт, но во многих случаях помогает не привлекать к вашему жилью особого внимания.

Надёжные и затратные способы

Вот какие варианты посоветовал эксперт тем, кто готов вкладываться в охрану дома:

1. Если квартира находится на первых или последних этажах, можно поставить, либо бронестекла, либо укрепить окна решётками. Квартирные воры используют альпинистское снаряжение, и нередко «работают» с крыши. Бронестекло стопроцентно не поможет, но позволит выиграть время.

2. Установка магнитных замков, радиозамков тоже стала актуальной в последнее время. Речь идёт об электронных устройствах, которые позволяют открывать дверь с помощью чипа.

В этом случае отмычки не страшны. А ещё нет замочной скважины, которая стала одним из мест уязвимости жилищ. Почему? Грабители начали использовать газ. Если раньше они ориентировались на отсутствие хозяев в квартире, то сейчас собственники внутри их не пугают. Воры запускают газ в жилище через замочную скважину. Люди засыпают. Далее квартиру вскрывают и забирают то, что им нужно.

3. Установка охранной сигнализации.

В Красноярске работают 24 группы задержания, установленное время прибытия в любую точку - до 3 минут.

Система «Умный дом», на которую многие рассчитывают, сама по себе от проникновения в дом не спасает, и опытные преступники могут её отключить:

- Человек, находясь на большом расстоянии, может с её помощью видеть в режиме онлайн всё, что происходит в его домовладении. Злоумышленник это понимает. Он обесточивает систему, глушит сим-карту и спокойно проникает в жилище. Если видео сохранится, то оно поможет в дальнейшем найти преступников, когда будут проводиться следственные мероприятия, - пояснил полицейский.

Лучше всего комбинировать разные способы защиты и следить за техническими новинками, они не стоят на месте.