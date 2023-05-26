В Красноярск приезжает автор бестселлера «Лавр» Евгений Водолазкин. Фото: предоставлено организаторами

Автор бестселлеров «Лавр», «Брисбен», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН; обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера», наконец – известный писатель и филолог Евгений Водолазкин впервые приезжает в Красноярск. 16 июля в Малом зале Красноярской краевой филармонии пройдет очередной «Лекторий Палладиум, на котором писатель прочтет лекцию на тему «Петербург между историей и литературой».

Евгений Водолазкин живет в северной столице, ценит его за невероятную историю и литературные традиции. В Петербурге проходит действие большинства его романов, а истории «маленького человека», герои-двойники, реальные исторические персонажи встречаются как на улицах, так и на страницах книг. В Красноярск писатель приедет, чтобы поделиться своими эмоциями, наблюдениями и взглядами. Он расскажет, как ему, современному человеку видятся предметы старины, наполняющие город на Неве.

- В каком-то смысле Петербург – более европейский, чем сама Европа. Такой концентрации европейского нет, может быть, ни в одном другом городе. Но именно этот максимализм парадоксальным образом делает Петербург очень русским: так, доходя во всем до самой сути, наши предки осваивали Европу, - Евгений Водолазкин.

Лекция станет вдвойне интереснее, если прийти на нее подготовленным, в теме. До 16 июня есть время, чтобы прочесть как минимум пару книг Евгения Водолазкина, если вы этого еще не сделали. Роман-житие «Лавр» рассказывает о средневековом русском странствующем целителе. Он вышел в 2012 году и стал стал литературным событием – свидетельством того, что «высокая литература» способна увлечь самых разных читателей. Вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о боге.

В романе «Чагин» писатель обращается к своим излюбленным темам: памяти, времени, истории. Главный герой книги обладает то ли даром, то ли наказанием – запоминать все, что когда-либо слышал и видел. Оригинальные сюжетные ходы и повороты этой авантюрной драмы смешивают правду и вымысел, литературные жанры сменяют друг друга. Водолазкин вновь мыслит поверх условностей и создает собственный – узнаваемый и любимый читателями «роман о времени», привнеся в него что-то новое.

Добавим, что организаторы мероприятия – сообщество путешественников «Лига Странников» и красноярский Дом искусств при поддержке компании «Норникель» и министерства культуры Красноярского края.

«Лекторий Палладиум» – цикл творческих встреч с выдающимися людьми, экспертами, деятелями культуры, науки, искусства, который проводится в Красноярске с 2021 года. Это вклад «Норникеля» в культурную и интеллектуальную жизнь красноярцев. Среди спикеров, побывавших в нашем городе, антрополог Станислав Дробышевский, писательница Татьяна Толстая, врач и телеведущий Сергей Агапкин, космонавт Сергей Крикалев, журналист Фекла Толстая.

Ну что, интересно? Есть желание попасть на встречу? Остались вопросы – тогда традиционно в группу «Лиги странников» в соцсетях, либо на официальный сайт, там найдете все исчерпывающие ответы. А после можно поделиться своими впечатлениями.