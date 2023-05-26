Он пришел ко мне во сне, когда его сердце разрывалось от боли: красноярка вышла замуж за приснившегося ей бойца СВО

Артем приехал в отпуск, чтобы сделать любимой предложение. Фото предоставлено Марией

Мистика, совпадение или все-таки родственные души? Марии из Красноярска 26 лет. Эффектная девушка с хитрым взглядом недавно вышла из сложных абьюзивных отношений, полностью сменила сферу своей деятельности. Из смотрителя зоопарка она подалась в сферу красоты. Мария никак не ожидала, что судьба преподнесет ей подарок в виде любящего мужа Артема, которого она случайно… встретила во сне. Как раз в тот момент, когда в реальной жизни сердце мужчины разрывалось от боли и тоски.

ЛЮБОВЬ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

- На самом деле с Артемом мы уже были знакомы и даже встречались. Все происходило 9 лет назад, мне было 15, а ему 18, - рассказывает корреспонденту «КП-Красноярск» Мария. Мы отдыхали на вечеринке, ко мне подошел его друг. Я ему понравилась. Пообщались, обменялись контактами. На Артема, который маячил возле парня, я не обратила внимание. А вот он наблюдал за мной весь вечер, после написал. Мы проговорили всю ночь, через время встретились и закрутилось. Я влюбилась так, что сносило голову.

Фото предоставлено Марией

Отношения у пары были очень эмоциональными – 7 месяцев прошли как на пороховой бочке. Мария очень ревностно относилась к Артему, а он, в силу возраста, не понимал, как донести любимой, что она единственная.

- Мы скандалили так, что между нами будто искрило. Никакого рукоприкладства, оскорблений, но было очень «горячо». Я стала задумываться о расставании, тут еще и Тему в армию забирали, решение было принято моментально. Вперед, в новую жизнь! Мы разошлись, и после этого я его ни разу не видела, - вспоминает девушка.

Интересно, что все 9 лет Артем был совсем рядом, только руку протяни. Они жили по соседству, но не знали об этом. Ходили в один спортзал, работали неподалеку друг от друга. У каждого была собственная жизнь, в которой больше не было места для другого.

ПРЕДСКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ СБЫЛИСЬ

Работа, дом, серьезные отношения – спустя годы Мария уже и не вспоминала об Артеме. Но тут произошли события, без которых, считает девушка, она его вновь бы не встретила.

- У меня беспричинно начала болеть голова. Не помогало ничего, а врачи разводили руками. Анализы чистые, обследования толку не приносили. Мама стала рассказывать мне, что есть какая-то женщина, которая занимается остеопатией, стала уговаривать меня к ней пойти. Я решила, что терять мне нечего и согласилась. Отмечу, что в мистику и всяких ведуний я особо не верила, но дальше случилось нечто очень странное, что изменило мое отношение полностью ко всем совпадениям и случайностям. Мы приехали на сеанс, женщина провела какие-то манипуляции с моей шеей и боль ушла. Я уже собиралась выходить, когда она внезапно сказала: «Мария, как дела с работой? Ты занимаешься не тем, что нужно. Попробуй начать делать что-то руками». Потом она начала говорить очень личные вещи про мои отношения – у меня были большие сложности с парнем, он подавлял меня морально, уничтожал как личность. Была самая настоящая тирания, но уйти я от него все не решалась. Еще она сказала одну важную вещь – чтобы я внимательно к себе прислушивалась, мои ощущения меня не обманут, - рассказывает Маша.

Она сделала Марии несколько предсказаний – про личную жизнь и работу. Сбылось все.

- Я решила ей довериться. Что-то внутри меня кричало, что она не врет. В течение полугода все произошло так, как она говорила. А еще я стала больше прислушиваться к себе. И это тоже дало свои плоды, я стала более восприимчивей к этому миру, стала понимать, что для меня лучше, - делится впечатлениями девушка.

Фото предоставлено Марией

ТОТ САМЫЙ СОН

Жизнь Марии действительно круто изменилась. Она ушла от парня-абьюзера, с головой ушла в сферу красоты, открыла собственное дело, наслаждалась моментами.

- Это было начало октября. В первый раз снится мне сон, что я где-то иду и внезапно встречаю Артёма. Причем я понимаю, что это сон, а не реальность. Первая мысль: «А ты то тут что делаешь?!». Мы начинаем с ним болтать. Легко, непринужденно, будто и не было этих 9 лет разлуки. Тут внезапно он грустнеет, появляется какой-то белый свет, он отворачивается от меня и уходит в него. Сначала я не придала этому внимание, мол, зачем он мне приснился. А вот когда сон повторился через 9 дней, то тут уже забеспокоилась, - рассказывает Мария.

Проснувшись, девушка вздрогнула. Странный сон какой-то, да еще и закончился не очень хорошо. Марию озаряет мысль, а вдруг что-то с Артемом случилось?

- Я прям почувствовала, что мне нужно найти его. Доверилась своему ощущению, подняла диалоги старые и нашла его страницу. Как ни странно, он еще ей пользовался. Листаю записи и вижу, что в тот день Артем узнал о гибели своей девушки, да еще и когда он уже уехал на СВО как мобилизованный. Мне захотелось ему написать. Просто поддержать, разделить его боль. Я боялась, что он вообще пошлет меня куда подальше, особенно после того, как я ушла. Но… нет. Ему в тот момент очень нужен был человек, который его поймет, поможет ему морально. И я стала им. Без каких-либо мыслей, подтекстов и прочего, - делится Мария.

НА ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ В ЛУГАНСК

- Мы общались с октября по февраль. Были и перерывы в общении, когда Артем уходил на задания, либо оставался без связи «за ленточкой». Но мы использовали каждую возможность поговорить. Я поняла, что привязываюсь к нему – каждого сообщения, каждого звонка я ждала с замиранием сердца. В один момент мелькнула мысль: «А может это он? Тот самый мой человек, с которым раз и на всю жизнь?». И в это время Артем мне пишет, что у него есть возможность встретиться со мной, - вспоминает девушка.

Шок, ликование, паника. Мария испытала весь спектр эмоций, тем более что путешествие предстояло довольно сложным – свидание было назначено в Луганске. Но долго не раздумывала, согласилась и начала готовиться к поездке. К слову, это была первая самостоятельная дальняя поездка для девушки.

- Артем все продумал, составил маршрут, оплатил билеты. Я собрала малюсенькую сумку и рюкзак, отправилась в путь. Пять часов на самолете до Москвы, еще 16 на автобусе до Луганска. Поездка выдалась не из простых: я чуть не опоздала на рейс, забыла пройти регистрацию на самолет, а уже на границе я совершенно забыла, что нужно говорить сотрудникам таможни. Вылетело все, поэтому на вопрос, куда я еду, сказала - к жениху. Сама себе напророчила, - смеется Маша.

Когда Мария приехала на автовокзал, то оказалось, что их рейс прибыл немного раньше назначенного времени. Связи у девушки нет, где сейчас Артем и как скоро он её заберет – неизвестно. Пришлось просить позвонить у местных.

- Мысль о том, что я его увижу – меня окрыляла. Вопреки всем каким-то мелким неувязкам, я буквально летела к нему. Когда мы с Артемом встретились, я прям почувствовала, что это именно мой мужчина. Я всегда мечтала ощутить подобное, мои невесты, которым я создаю образ на свадьбу, рассказывали о таком чувстве. Но я никогда не испытывала таких эмоций. Это что-то не передаваемое. Я его обняла, и мне стало очень спокойно. Такое тепло. Ты прям ощущаешь телом мысль «Это мой мужчина. Мой». Невероятно просто, - делится впечатлениями от встречи Маша.

Артем повез Марию отдыхать после дороги, но ей совсем не хотелось спать. Они много-много разговаривали, не могли друг на друга наглядеться, гуляли по городу. Три дня пролетели незаметно. А затем пришло время расставаться.

- Артем провожал меня со своими сослуживцами. Мы с ним держались, чтобы не заплакать, крепились, но когда я села в автобус, то разрыдалась. И не только я, кстати. Темин боевой товарищ тоже пустил слезу, глядя на нас, я видела, - смеется Мария.

ВНЕЗАПНО СТАЛА ЖЕНОЙ

После последней встречи прошло почти 3 месяца. Артем готовил для Марии сюрприз, ему разрешили ненадолго покинуть зону СВО, чтобы сходить в отпуск. Мужчина рассчитывал, что приедет внезапно, когда любимая совсем не ожидает, но проболтался о предстоящей поездке домой.

Она встречала его в аэропорту Фото предоставлено Марией

- Он абсолютно нетерпеливый, долгое время хранить что-то от меня в тайне он не может. Поэтому быстро раскололся, я чувствовала, что он что-то от меня скрывает. Рассказал, когда прилетает – поехала встречать в аэропорт. После мы поехали ко мне домой, хотела дать отдохнуть Артему после дороги. Он был какой-то странный, понятно, что устал и ждал встречи, но что-то было не так. Сходил в душ, поел, все время заглядывал в телефон. Потом заявил, что его, похоже, кинули… Я напряглась. Оказалось, что он на 11 утра заказал букет цветов из 101 розы. Но курьер и компания ему не отвечают. Я ему предлагала еще подождать, но он расстроился. Потом внезапно встал на колено, предложил быть его женой. Я даже не дослушала, оказалось, что он мне много чего еще хотел сказать, но я уже кричала на всю квартиру, что согласна! Потом, конечно, дала договорить. И только я согласилась, как в дверь позвонил… курьер. С букетом роз. У Артема была задумка, что я открою дверь, приму букет, повернусь, а он будет стоять на колене. Чуть-чуть не дотерпел, - вспоминает Маша.

С регистрацией брака долго не тянули, почти сразу же подали заявление, расписались – пока не торжественно, праздник решили сыграть позже, когда Артем окончательно вернется с СВО. Но что интересно, о том, что Маша стала женой, не знают её родители – для них это сюрприз.

- Они хорошо относятся к Артему, полностью его принимают. Пойдем скоро сообщать, купим тортик, цветы и расскажем радостную новость.

Совсем скоро Артем вновь улетит в зону действия СВО – до окончания отпуска осталось совсем немного. Мария вновь будет его ждать – но теперь уже в статусе жены.