Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных в Красноярске ожидается небольшой потепление. Прогноз погоды в Красноярске на выходные 27-28 мая 2023 года составил Гидрометцентр.

В субботу будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Дневная температура составит около +17 градусов, ночью же похолодает до +5 градусов. При этом синоптики прогнозируют практически полный штиль.

В воскресенье днем потеплеет до +18 градусов. Погода останется пасмурной, но уже без осадков. Ветер немного усилится – до 3-7 метров в секунду. Ночная температура составит +6 градусов.