Для предварительного голосования «Единой России» остается всего 4 дня

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Как сообщают в оргкомитете, за первые три дня в предварительном голосовании за кандидатов от партиина выборах в горсовет Красноярска приняли участие более 40 тысяч зарегистрированных избирателей.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, который также принял участие в предварительном партийном голосовании, которое запустила «Единая Россия», отметил:

- Очень удобно, что можно сделать это с компьютера или телефона — никуда не нужно ходить, главное иметь доступ к порталу «Госуслуги». Праймериз будет проходить до 28 мая. Считаю важным, что жители могут выбрать своих кандидатов еще до голосования, а «Единая Россия» — единственная партия, которая предоставляет такую возможность.

Владислав Логинов, глава Красноярска считает, что для горожан принять участие в предварительном голосовании очень важно:

- В горсовете должны быть те, кого хотят видеть жители. Не тот, кто в моменте показал, что он нужен, а тот, кто занимается системной работой, те, кто переживают за жителей города, за свой избирательный округ. От работы депутатов горсовета, в том числе, зависит развитие Красноярска. Они инициируют ремонт дорог, социальных объектов, благоустройство общественных пространств и многое другое. Держат на контроле различные вопросы. Поэтому нужно всем горожанам прийти и проголосовать за тех, кому они доверяют.

Напомним, что электронное предварительное голосование «Единой России» проходит на сайте PG.ER.RU до28 мая.Принять участие в качестве избирателя может любой совершеннолетний житель региона, зарегистрировавшись на сайте в срок до 26 мая.

Организационный комитет сообщает, что на сегодняшний день в системе ПГ зарегистрировались уже более 53 тысяч избирателей.Процедура проходит в штатном режиме, а возникающие технические вопросы удается решить в оперативном порядке. Связаться с оргкомитетом предварительного голосования можно по горячей линии: 8-923-573-70-26.