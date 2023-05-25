Красноярцев призывают проголосовать за сосну, возможно, «видевшую» Ленина

Фото: krskstate.ru

Администрация Красноярского края предлагает всем желающим поучаствовать в голосовании проекта «Деревья – памятники живой природы». Цели проекта – отбор и сохранение уникальных деревьев, растущих на территории России, которые представляют собой культурно-историческое наследие страны и нуждаются в статусе природных объектов, охраняемых государством.

От Красноярского края в проекте представлена Шушенская сосна, растущая на территории национального парка «Шушенский бор».

- Она, возможно, «видела» Владимира Ленина, - сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Возраст дерева солидный – 154 года, а высота сосны достигает 27 метров.

Шушенская сосна растет на тропе, ведущей к ленинскому шалашу. В исторических хрониках есть сведения о том, что, будучи в ссылке в Шушенском, вождь пролетариата Владимир Ленин любил проводить время в шалаше у озера Перово.

Отдать свой голос за главное дерево страны можно до 1 августа 2023 года, перейдя по ссылке. Кроме того, на сайте проекта есть возможность подробно ознакомиться с описанием деревьев-номинантов.