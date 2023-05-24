В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие свыше 30 тысяч красноярцев

Фото: Единая Россия

Как сообщили в организационном комитете, за первые два дня голосования более 30 тысяч зарегистрированных избирателей края отдали голоса за своих кандидатов.

Среди первых в процедуре предварительного голосования на сайте pg.er.ru приняли участие депутаты Государственной Думы РФ от Красноярского края.

Виктор Зубарев, депутат Госдумы, уполномоченный на выборах-2023 от Президиума Генсовета «Единой России» отметил активность избирателей региона на платформе:

- Голосование в нашем крае идет очень активно. Спасибо всем, кто поддерживает нашу партию и наших кандидатов.

По словам депутата Государственной думы Александра Дроздова, который тоже уже успел проголосовать на платформе, процедура предварительного голосования за кандидатов от «Единой России» позволяет оценить реальные ожидания людей:

- Вспоминая свой опыт участия в предварительных голосованиях, кажется, что иногда на них не менее волнительно, чем на самих выборах. Добавляет нервозности, что приходится «бороться» с теми, кто, по сути, разделяет твои взгляды, с однопартийцами, с которыми ты вместе работаешь. Но именно благодаря предварительному голосованию появляется возможность «сверить часы» и оценить реальные ожидания людей.

Своим опытом поделился и депутат Госдумы Юрий Швыткин, который сам несколько раз участвовал в процедуре предварительного голосования:

- Предварительное голосование от «Единой России» – это достаточно простая, но в то же время важная для каждого из нас процедура. Я убеждён, что она позволяет открыть имена новых кандидатов, желающих изменить и сделать лучше родной край и страну в целом. Это отличная возможность подтвердить свой авторитет и тем, кто уже работает на благо своих избирателей.

Напомним, наиболее высокая конкуренция кандидатов на предварительном голосовании наблюдается на выборах в Красноярский городской Совет депутатов. На сегодняшний день в системе ПГ зарегистрировались уже более 53 тысяч избирателей.

Электронное предварительное голосование «Единой России» проходит на сайте PG.ER.RU до 28 мая. Принять участие в качестве избирателя может любой совершеннолетний житель региона, зарегистрировавшись на сайте в срок до 26 мая.

В организационном комитете предварительного голосования сообщают, что процедура предварительного голосования идет в штатном режиме. По возникающим вопросам можно позвонить на горячую линию оргкомитета: 8-923-573-70-26.