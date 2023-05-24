Белый пес в густом тумане вывел с вершины Боруса группу туристов

Бим на вершине. Сколько раз он покорял их вместе с туристами - никто не знает. Фото: турклуб "Импульс жизни"

Возле саянского хребта Борус вот уже более трех лет встречают белого пса-проводника. Он разглядывает людей, собравшихся на восхождение. Смотрит каждому как будто в душу. А потом сам выбирает группу, с которой пойдет в горы. Туристы считают, что если собака-талисман решила их сопровождать, то в походе ничего плохого не случится.

Дух гор, Талисман, Беляш, Бим… Как только не называют загадочного пса! Он «оброс» легендами и стал звездой интернета, но никто из туристов не знает, откуда он выходит к группам, и куда уходит после штурмов вершин. Корреспонденту «КП»-Красноярск» удалось узнать его историю и поговорить с хозяином. О бурной жизни питомца в свое отсутствие тот узнает из сети, и уже ничему не удивляется.

Восхождение. Бим во главе группы. Фото: турклуб "Импульс жизни"

«И собака уверенно повела группу»

Хребет Борус относится к нацпарку «Шушенский бор», и пес обычно встречает туристов на входе в него. Блогер Антон Самчук рассказал, что «впервые встретил Беляша на КПП нацпарка и видел, что он действительно сам выбирает группу, с которой пойдет в поход». Он встречал Духа Боруса трижды. И только раз, когда парень отправился снимать видео в одиночку, пес-талисман вместе с какой-то собакой решил сопровождать именно его: «Маршрут был не самый простой. Поделился с мохнатыми попутчиками своими запасами. Собаки были уставшие, но дошли со мной до конца пути и остались возле КПП нацпарка».

Собака-проводник вместе с туристами идет на Борус. Фото: турклуб "Импульс жизни"

Многие замечают, что Бим будто контролирует правильность прохождения маршрутов. Останавливается, показывает дорогу, обходы опасных мест. Руководитель турклуба Игорь Горностаев поделился с «Комсомолкой» своими впечатлениями от похода с пушистым талисманом:

- На Борусе ходит очень много туристов по разным маршрутам. Бим выбирает группы, которые ему симпатичны и сопровождает их. Он, действительно, талисман! У нас был случай в 2021 году, когда туристы спускались с вершины Боруса в густой туман. Тропы не видно. И собака уверенно повела группу. Она пошла впереди, помогая искать тропу. И, самое удивительное, быстро и правильно находила ее. Что это было: чутье или маршрут для нее привычный? Заметно, что Бим компанейский: ходит рядышком, отдыхает среди людей. На время похода он становится полноценным членом группы. Всегда угощаем его чем-нибудь вкусненьким.

Пес-талисман отдыхает вместе с туристами. Фото: турклуб "Импульс жизни"

Легенда?

Пса сопровождает легенда, которая передается из уст в уста. Дескать, неспроста появился у туристов этот «белый хранитель». Все знают, что при восхождении на Борус в разное время гибли люди. Хотя вершины не такие уж заоблачные: 2318 метров над уровнем моря – высшая точка хребта. По народному преданию, один из погибших вернулся в образе белого пса, чтобы уберегать путешественников. Дух Боруса смотрит, с кем что-то должно случиться, а потом идет с ним и спасает от беды.

Пес-проводник любуется видами с высоты более 2 тысяч метров. Фото: турклуб "Импульс жизни"

Вот какого мнения придерживается Ирина Абрашитова:

- Идя в единой команде, он постоянно оборачивается назад. Смотрит, чтобы все были на месте, никто не отстал. Часто шёл с замыкающим в группе. Очень скромный. При остановке на перекус, ни разу не подходил к столу, всегда мирно ложился неподалёку и отдыхал. Поднимался, только когда угощали именно его, подзывая. Самый удивительный пёс в моей жизни! В этом псе явно живёт душа погибшего туриста! Это видно в его глазах.

Бим любит горы и... чернику. Фото: турклуб "Импульс жизни"

Ей вторит Юлия Калинина:

- У меня было много с ним походов. Пёс с особым характером: наверное, в прошлой жизни был туристом.

Вот так Бим идет с группой туристов. Фото: Юлия Калинина

Пес оказался хозяйский

«Комсомолке» удалось выяснить, что у пса-проводника есть хозяева – Зинаида Владимировна и ее зять Владислав.

Владислав согласился рассказать историю Бима:

- Ему примерно 4 года. Наша семья еще щенком брала Бима с собой на прогулки по нацпарку, но подниматься в горы по камням или нет – было уже его собачье решение. Ему нравились восхождения на Борус. А теперь ему скучно сидеть возле дома, и он уходит гулять «сам по себе». Даже принимал добровольное участие в учениях МЧС в нацпарке! Что любопытно, на восхождения он ходит исключительно с людьми и возвращается с теми, с кем пошел. Бим не цепной, но если ему сказать остаться дома, то он будет на месте. Мы не пытались его удерживать.

Дача семьи находится рядом с нацпарком. В ней почти постоянно живет Зинаида Владимировна. Она заботится о Биме, который охраняет дом и участок:

Бим с хозяйкой - Зинаидой Владимировной. Фото: архив семьи

- В его распоряжении 2 будки и целая веранда. Теща готовит ему еду и балует вкусняшками. В общем, все как у обычных собак: прививки, таблетки от клещей, стрижка… Среди его любимых занятий - кричать на двух воронов, которые живут рядом.

Бим отдыхает дома. Фото: архив семьи

О насыщенной жизни пса Владислав узнает из интернета, и уже ничему не удивляется. Судя по фото в сети, Бим успел побывать на всех пиках хребта Борус. И не по одному разу.

- Никто не считал, сколько раз он штурмовал вершины. Тропы он знает не хуже опытного походника и немудрено, что может быть проводником и выводить заблудившихся туристов на правильный путь, - делится Владислав.

Бим в походе на Борус с хозяевами. Фото: архив семьи

С недавних пор он задумался над ограничением свободы питомца:

- Бим гуляет на особо охраняемой территории, и это может вызывать вопросы. Я не собираюсь садить его на цепь. Просто заделаю лазейки в заборе.

- Но держать все время дома пса кощунственно. Наверное, надо ему шлейку сшить для переноса аптечки и зачислить в добровольные спасатели, - смеется Владислав: «Я состою в общественной поисково-спасательной организации. Одна из наших зон ответственности – Борус. Подумываю брать Бима на спасработы».