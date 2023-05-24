Яблони, рябина и сирень – за одну неделю зеленых и красивых уголков в Красноярске стало больше

Фото: СГК

Его участники высадили деревья и кустарники в школах Красноярска и парке «Солнечная поляна» микрорайона Солнечный. На переработку отправлено более 2000 килограммов макулатуры и пластика. Подробности - в репортаже «Комсомолки».

Школа № 16

Сергей Иванов и Сергей – представитель старшего поколения семьи Бушуевых обсуждают идеи озеленения школы на следующий год. Фото: СГК

Открыла экомарафон школа № 16. «Зеленая дружина СГК» здесь не первый раз, школа - активная, ученики – трудолюбивые, за деревьями ухаживают, рады им.

На акцию вышли 24 семьи первоклассников, будний день, в основном мамы с детьми. В помощь им опытные дружинники – сотрудники Красноярской теплосети (предприятие СГК). Фронт работы серьезный – рябины крепкие, высокие, саженцам по 10 лет.

- Сегодня мы с вами высадим 30 деревьев, рука у меня легкая: в яблоневом саду, не так давно посаженном в гимназии № 7, уже можно яблоки собирать, – приветствует юных дружинников Сергей Иванов, руководитель теплосетевого подразделения СГК - инициатор нового рябинового уголка в школе. - И я уверен, что человек, хоть раз высадивший дерево, никогда не сломает его.

Вместе с семьями работают педагоги. Знакомимся.

- Я учитель начальных классов Ирина Ивановна Молклякова, в школе № 16 уже 39 лет. Вместе со мной рябину-красавицу высаживает молодой педагог Светлана Игоревна, моя ученица - Кутушева Светочка. Через 10 лет деревья вырастут вместе с нашими первоклассниками: выпускники будут гулять в этом рябиновом парке, вспоминать школу, свой первый класс, этот день.

София и Хелола Каримовы. Фото: СГК

- Обязательно будем! И спасибо большое за акцию, - благодарит Хелола Каримова, мама троих детей. Дочь София старательно помогает маме, поливает.

Денис и его мама Екатерина Бушуевы признаются, что специально выбрали рябину с краю:

- Это здорово озеленять город и тем более свою школу. Мы специально выбрали дерево с краю, чтобы приглядывать за ним.

- Почаще бы такие акции! - резюмирует Сергей, представитель старшего поколения Бушуевых.

Кто хорошая работает, тот и ест хорошо! Вкусную кашу из полевой кухни. Фото: СГК

В финале Экомарафона - гречневая каша с тушенкой из полевой кухни. Хватило всем, еще и старшеклассники, увидев из окон пиршество, выскочили на перемене. Огляделись, похвалили первоклашек.

- Ого, вы уже все посадили? Красиво получилось!

Организаторы тоже получили комплимент.

- И каша у вас вкусная! Можно добавки?

Школа № 158

Школьный актив вступил в «Зеленую дружину СГК». Фото: СГК

Здесь нас встретил школьный актив. Старшеклассники и в театре играют, на днях вернулись из Санкт-Петербурга с дипломом лауреатов, и деревьями занимаются с удовольствием.

- Я сирень люблю, ее посажу.

- А я тогда яблони!

- Почему актив? Потому что везде! Там, где нужна твоя помощь. Мне нравится помогать, быть нужной, - признается восьмиклассница Александра Зубатова.

- Сегодня каждый из вас оставит зеленый след, вклад в благоустройство школы, и значит, поможет решению нашей главной задачи - сделать район светлым и радостным, комфортным для жизни, отдыха, учебы, - благодарит детей за активность Лилия Назмутдинова, глава района.

Глава Свердловского района Лилия Назмутдинова и старший мастер по эксплуатации турбинного цеха ТЭЦ-2 Сергей Рывченко. Фото: СГК

На площадке работают энергетики Красноярской ТЭЦ-2. Все саженцы с огромным комом земли - мужчины помогают школьникам.

- Я, как и многие, кто сегодня здесь, живу и работаю в Свердловском районе, много лет участвую в экомарафонах. Очень хочу,чтобы район процветал, - говорит Сергей Рывченко, старший мастер по эксплуатации турбинного цеха ТЭЦ-2. – Свердловский район растет, застраивается. Зелени мало, нужно больше, и мы это делаем. «Зеленая дружина СГК» часто организует экомарафоны в школах и детских садах – это и воспитательный процесс, и экообразование, и гарантия того, что деревья получат необходимый уход.

Школа № 156

Директор Елена Комиссарова (справа) и ее команда Фото: Мария ЛЕНЦ

В школе микрорайона Солнечный всего много: и учеников – 3144, это самая большая школа в Красноярске, и территории - 24 гектара.

А еще большое желание сделать школу и свой микрорайон благоустроенными, яркими, уютными, - говорит директор Елена Комиссарова. - Ценности «Зеленой дружины» - озеленение, рециклинг, забота о природе, мы разделяем полностью. И вместе за последние два года нам удалось много сделать. Большие березовые аллеи уже радуют глаз. А скоро появится и тень, и особое обаяние любимого дерева россиян – символа Родины.

Лев, самый юный дружинник Фото: Мария ЛЕНЦ

Команда дружинников – внушительная, почти 100 человек, – активные семьи, педагоги, по традиции присоединились ребята и девчата школьного Поста № 1. Самым юному дружиннику Льву Кондратенко – 5 месяцев. Он у мамы на руках с любопытством все и всех разглядывал, приветливо улыбался, мол, молодцы, товарищи родители, брат Кирилл и племянница Таня, хорошее дело делаете! Сложно, наверное…

Малыш прав. Растить дерево - большой труд. Но благодаря качественным саженцам и технологиям работы «Зеленой дружины» - размеры лунок, расстояние между деревьями, использование чернозема, грамотный полив в дальнейшем - деревья хорошо приживаются, процент выше стандартного.

Солнечный станет зеленым

Теплоэнергетики всегда в первых рядах экомарафона. Фото: СГК

Главной площадкой экомарафона - 2023 уже третий год становится парк «Солнечная поляна». СГК обеспечивает саженцы, на этот раз шикарная венгерская сирень, а уход организует администрация Советского района. Общими усилиями получается отличный результат.

Артем Речицкий, руководитель «Зеленой дружины СГК» Фото: Мария ЛЕНЦ

- Посмотрите, все высаженные в прошлые годы деревья прижились, - показывает прошлогодние яблони Артем Речицкий, руководитель «Зеленой дружины СГК» и рассказывает об успешном опыте проекта: – За 8 лет отработаны технологии высадки - мы гордимся высокой приживаемостью. Экомарафон – он еще и о красоте. Мы гордимся интересными локациями. К примеру, на острове Татышев – березовая роща, в школе № 144 – аллея Крутовских. Что еще важно? Появился костяк дружины – сегодня я вижу десятки знакомых лиц. Подчеркну, деревья высаживаются только силами волонтеров и жителей, что особенно ценно. В итоге они будут более внимательно и трепетно относиться к зеленым уголкам, сделанным своими руками.

Так и будет. Большинство экомарафонцев, с которыми мы познакомились, в основном живут или учатся в Солнечном. Студенты индустриально-металлургического техникума приходят третий год, ученики и учителя 134-й, 139-й и 156-й школ – уже тоже опытные озеленители. Новеньким рады особо. Мальчишки, игравшие в футбол на спортивной площадке парка, увидев дружинников, бросили мяч.

- Можно к вам?

- Конечно, вот будет ваше дерево, «сторожите!».

Есть такая шутка у экомарафонцев, что в Солнечном еще нужно успеть «забронировать» для себя дерево, желающих с каждым годом все больше. Теплоэнергетики всегда в первых рядах. Инженер ТЭЦ-3 Дмитрий Синицын трудится в компании двухлетнего сына:

- Супруга пришла с Ефимом, мы рядом здесь, живем в Солнечном. Деревья здесь очень нужны, скорей бы они выросли!

Директор Енисейского филиала СГК Олег Петров и глава администрации Советского района Красноярска Елена Ланина тоже в парке: руководители всегда находят время присоединиться.

Директор Енисейского филиала СГК Олег Петров Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я сам люблю высаживать деревья, в Сибири - это святое дело, - уверен Олег Петров. Еще момент, мы сами должны показывать пример молодым. Посажу дерево я - завтра моя дочь, мой сын, потом внук. Не нужно никого заставлять, все должно идти от потребности человека, от веления его души. Поэтому я очень рад, что сегодня много молодежи, что мы вместе делаем хорошее дело. Посадить дерево, на мой взгляд, - это самое простое благое дело, но значимое. Может, кто-то вдохновится сегодня, высадит и вырастит дерево возле своего дома.

Традиции экомарафона: горячий чай, пирожки и каша – отличный обед для отличившихся Фото: Мария ЛЕНЦ

Справка «КП»

В этом году экомарафонцы сдали более 2000 кг пластика и макулатуры. Фото: СГК

Экомарафон в городах Сибири по высадке деревьев проходит два раза в год, весной и осенью с 2015 года. Уже высажено более 40 тысяч саженцев, более 6000 из них – в Красноярске, где акция и была придумана.

Проект развивается, время и общество рождают новые экопотребности, новые идеи, и дружинники их инициируют. Большое внимание – правильной утилизации отходов, рециклингу, именно поэтому участники движения сдают макулатуру и пластик. Одна из серьезных тем последних лет – экообразование. С началом туристического сезона «Зеленая дружина СГК» проводит просветительские экоакции о бережном отношении к природе. Так, в апреле для двухсот школьников Красноярска прошли игровые экологические уроки по вторичному применению отходов. Цель - наглядно показать, как в повседневной жизни уменьшить личный экологический след.

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