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В Красноярском крае был создан Инвестиционный комитет при губернаторе региона. Как сообщили в правительстве, президиум возглавил и.о. первого заместителя главы края Сергей Верещагин.

Комитет был создан с целью обеспечения благоприятных условий для инвестиционной деятельности, а также защиты интересов ее участников и разрешения возникающих споров между инвесторами и органами власти в процессе реализации инвестиционных проектов на территории края.

В состав Инвестиционного комитета входят руководители краевых министерств и ведомств, депутаты Законодательного Собрания, представители деловых объединений, а также руководитель региона.

На первом заседании президиума были рассмотрены вопросы о мерах стимулирования инвестиционной активности на территории Красноярского края. Отметим, что в регионе на сегодняшний день проделана большая работа по формированию благоприятного инвестиционного климата. Ежегодно увеличивается объем капиталовложений в экономику края. Согласно предварительным данным, в первом квартале 2023 года прирост инвестиций составил 23,7%.

Сейчас крайне важно сохранить достигнутый прогресс. В связи с этим, в регионе внедряется Региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России. Этот стандарт предусматривает создание алгоритмов действий для инвесторов, чтобы упростить взаимодействие с органами власти. Кроме того, планируется разработать инвестиционную карту края - геоинформационную систему, в которой будет собрана информация, необходимая инвесторам, от различных ведомств.

Помимо вышеперечисленного, на заседании были рассмотрены новые инвестпроекты в сферах сельского хозяйства и образования, планируемые к реализации в ближайшее время.

Отметив общую перспективность проектов, Сергей Верещагин дал поручение министерствам дополнительно проработать все аспекты финансовой модели и кадрового обеспечения проектов, а также риски, связанные с логистикой поставок и сбыта продукции.