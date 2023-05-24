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Происшествия24 мая 2023 1:55

В Красноярске за вымогательство осудили семиклассника, бравшего плату за пользование школьным туалетом

Отделался условным сроком
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске за вымогательство осудили семиклассника, бравшего плату за пользование школьным туалетом

В Красноярске за вымогательство осудили семиклассника, бравшего плату за пользование школьным туалетом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили ученика 7 класса, который брал деньги за пользование школьным туалетом. Об этом рассказали в прокуратуре края.

В ведомстве рассказали, что стоимость одного похода в клозет излишне предприимчивый юноша оценил в 20 рублей. При этом другие дети никак не протестовали против подобного самоуправства, и даже поддержали «стартап» товарища.

Однако с повышением спроса, росла и цена. Дети начали презрительно называть товарища «королем туалетов». Появились первые должники, с которыми семиклассник вел себя, как матерый коллектор. В ход шли способы от уговоров до избиения.

Вскрылось все, когда один из пострадавших пришел домой в ссадинах и синяках. На вопрос родителей он ответил, что задолжал семикласснику 2 тысячи рублей за пользование туалетом. Затем к расследованию подтянулись другие родители, продолжилось все вмешательством правоохранителей, а завершилось уголовным делом за вымогательство и судом.

С учетом возраста и различных смягчающих обстоятельств «королю туалетов» вынесли приговор: 1 год лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Наказание условное.

Примечательно, что о платном туалете в школе знали педагоги школы, но ничего для пресечения такого «бизнеса» не сделали. Они получили выговоры.

ЧППроисшествия: ЧП