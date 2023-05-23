Фото: Мария ЛЕНЦ

23 мая в красноярских школах проходят последние звонки. «КП-Красноярск» побывала на торжественном мероприятии в школе №23.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний звонок-2023 для МБОУ СОШ №23 на Парашютной знаменателен тем, что его посетил мэр Красноярска Владислав Логинов. Он лично поздравлял учеников с окончанием школы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускники на линейке выглядели вполне счастливыми. Они пели песни и показывали заранее подготовленные номера. Атмосфера праздника чувствовалась. Но в конце мероприятия, многие не могли сдержать слез.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь юношам и девушкам предстоит завершающий и самый ответственный этап – сдача ЕГЭ. В текущем году через госэкзамен пройдут более 16 тысяч человек. Первые экзамены (география, литература и химия) пройдут уже 26 мая.