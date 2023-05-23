Фото: Единая Россия

В Красноярске открылись консультационные центры «Единой России» для выборщиков предварительного голосования на левом и правом берегу. За помощью к волонтерам может обратиться любой желающий.

На правом общественная приёмная «Единой России», ставшая на время консультационным центром, расположена в Ленинском районе на Юности,10А. Второй центр, для жителей левобережья, расположен на базе Штаба общественной поддержки партии по адресу ул. Ленина. 102. Он открыт для жителей ежедневно с 10 до 19.00. Дополнительно, желающие могут обратиться по телефону горячей линии оргкомитета предварительного голосования: 8 (391) 265-83-91.

Многие представители старшего поколения сталкиваются с трудностями при регистрации и голосовании. В консультационном центре «Единой России» помогают решать подобные проблемы, такие как регистрация на Госуслугах, восстановление пароля и ориентация на сайте ПГ. В центре жители могут познакомиться с кандидатами и их программами развития города, а также отдать свой голос за наиболее доверенного кандидата.

В настоящее время в Красноярском крае уже более 20 тысяч зарегистрированных пользователей приняли участие в предварительном голосовании, которое продлится до 28 мая.

Отметим, предварительное голосование является рейтинговым. Принять участие может каждый гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет и имеющий прописку на территории города Красноярска или на территории одномандатного округа №12 по довыборам в Законодательное собрание.