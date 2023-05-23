В Кодинске провели масштабный общегородской субботник

Фото: предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС

К наведению чистоты в городе после долгой зимы традиционно подключились энергичные энергетики. Сотрудники АО «Богучанская ГЭС» провели уборку на территориях, прилегающих к объектам станции в городе Кодинск – вокруг гостиницы «Люкс», у здания Архива и технической библиотеки и возле служебных гаражей. Сотрудники станции также очистили газоны вдоль проспекта Ленинского комсомола. В субботнике были задействованы грузовик для вывоза мусора, поливомоечная машина и фронтальный погрузчик; за время работы с улиц собрали и вывезли около 10 кубометров мусора.

Но основные «уборочные» работы энергетики традиционно проводят на Аллее Славы, созданной рядом с проходной станции в 2018 году. Площадь Аллеи превышает 16,5 тысяч квадратных метров, на ней разбиты цветочные клумбы и высажен сад из 200 саженцев яблони, калины и хвойных деревьев. Сотрудники ГЭС всегда поддерживают здесь чистоту, чтобы сад радовал и рабочий коллектив, и гостей станции.

Стоит отметить, что гэсовцы участвуют в наведении чистоты круглый год. Помимо субботников, они устраивают и собственные экодесанты на городских площадках, береговых линиях и даже на воде. Например, в течение навигационного сезона сотрудники Воднотранспортного участка убирают из акватории Ангары плавающий древесный мусор. В прошлом году ими было собрано и отправлено на утилизацию около 300 кубометров различных обломков.

Есть в коллективе и «Молодежный ЭкоДозор», который продолжают добрые традиции старших товарищей, но и собственные экологические акции проводят с активной городской молодежью. Так, к слову, в прошлом году и появились пять урн большого объема вдоль лыжной трассы. Дозоровцы передали урны Спортивной школе Кежемского района, а молодые спортсмены установили их на трассе. Поддерживать там чистоту очень важно, ведь это не только тренировочная площадка, но и очень популярное место отдыха у горожан. А средства на приобретение урн были выделены АО «Богучанская ГЭС» по программе благотворительной и спонсорской деятельности.

Энергетики поддержали городское благоустройство не только участием в общегородском субботнике, но еще и проголосовали объекты комфортной городской среды, которые могут быть реализованы на территории Кодинска. В 2023 году администрация предлагает горожанам проголосовать за строительство сквера и детской площадки в микрорайоне Южный на улице Космонавтов, или за сквер «Солнечный», который может быть создан на улице Колесниченко. Более ста двадцати подписей работников станции в поддержку новых городских скверовбыло собрано волонтерами администрации во время субботника.