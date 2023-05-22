Весна в Красноярске задерживается, а «Вкусная пора» уже наступила!

Гостями утреннего эфира стали директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр» Таисия Голубева идиректор собственного производства гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Марина Серяк.

- Марина, расскажите, что включает в себя собственное производство и насколько оно масштабное?

Марина Серяк:

- Собственное производство – это кулинария (салаты, горячее, перекусы), пекарня (хлеб и выпечка) и кондитерский цех (тортики и десерты для праздников и на каждый день, заказные торты).

Если говорить о масштабе, то у нас более чем в 40 гастрономах (из 64) есть собственные кулинарные цеха. Это значит, что все блюда всегда свежие, «с ножа», потому что готовятся на месте. Также в большинстве дискаунтеров/гастрономов есть собственные пекарни, что немаловажно – полного цикла!

А вот кондитерский цех у нас один, все торты и пирожные для магазинов готовим в одном месте.

Свежие блюда и выпечку для наших покупателей готовят 900 человек.

- Вы упомянули пекарни полного цикла. Что это означает?

- В пекарню неполного циклапривозят замороженный полуфабрикат, размораживают и выпекают. Это проще и удобнее. Но мы печем заквасочные хлеба, они требуют полного цикла, от замешивания теста и до подачи на полку, прямо в магазине. Точно могу сказать, покупатели очень любят наш хлеб и булочки, это не субъективное мнение, это объем продажи. Ежемесячно в наших магазинах покупают более 2,5 миллионанаших хлебобулочных изделий.

- Как ваше собственное производство реагирует на сезонный спрос?

- Летом растет спрос на штучные десерты и перекусы с собой. Осенью бум булочек, сосисок в тесте, бургеров и шаурмы, ближе к Новому году – селедка под шубой и оливье.А весна – это сезон шашлыка и окрошки!На старте этого сезона у нас была акция на шашлык и за 20 дней акции было продано 23 тонны маринованного мяса. И что меня как директора собственного производства особенно радует, 14 тонн из 23 – это наш шашлык из свинины в сливочно-майонезном соусе, самый популярный. В этом году мы учли пожелание покупателей и убрали лук – только мясо и маринад.

Окрошка у нас в гастрономах представлена двух видов: с вареной курицей и с колбасой. Очень удобно, когда за тебя уже все сварили, почистили и аккуратно нарезали. Остается только определиться чем заправить этот холодный суп.

- И традиционный вопрос про новинки!

- В тех магазинах, которые расположены в активных деловых, офисных районах мы расширили ассортимент завтраков. Покупатели просили, мы сделали. Теперь каждое утро для них готовы блинчики с различными начинками, сырники, запеканки творожные, омлет, каши.

На обед и ужин предлагаем новую линейку «Готово!» - упакованные блюда, более 30 наименований, которые удобно взять с собой, перекусить на работе или в дороге.

В пекарнях у нас появились 8 новых позиций, среди них ватрушка сметанная. У последнего изделия очень личная история, потому что это любимая выпечка моей дочери. Она ждала эту новинку больше всех. И вам рекомендую попробовать нашу сметанную ватрушку.

Думаю, все заметили, что мы перезапустили наше кондитерское направление и теперь оно представлено двумя торговыми марками и двумя линейками десертов: премиум уровень «КремМа» и«Во все сладкие» – на каждый день. Вовсю готовимся к 1 июня. К этому празднику подготовили новые виды десертов в стаканчиках, йогуртно-малиновый и шоколадный с бананом.

- А что для вас идеальное кондитерское изделие?

- Сложно сказать… Мы используем классические, проверенные временем рецепты, изобретаем собственные и постоянно работаем над новинками. Но самое главное, что в своих рецептурах мы ушли от кондитерских смесей и работаем на натуральных ингредиентах. В кремах и пропитках используем свежиесливки, сметану, творог – покупатели подтверждают то, что мы идем в верном направлении, стали больше покупать то, что делают для них наши кондитеры.

- Каждый месяц на «Планерке с покупателями» вы рассказываете и о том, что нового произошло в компании.

Таисия Голубева:

- Охотно поделюсь.В гастрономах «Красный Яр» почти в три раза расширен ассортимент для самых экономных покупателей. Ищите красно-оранжевые ценники «Выбирай иэкономь» во всех отделах и не переплачивайте за бренд.

За последний месяц открыли несколько новых пекарен: 3 в магазинах «Батон» в Кызыле, а еще в Галанино, в Лесосибирске и в Красноярске.

Во всех наших магазинах начался сезон косточковых! В этом году он наступил раньше почти на две недели. Из Узбекистана приехала первая черешня, абрикосы и слива! В этом году ожидается большой урожай черешни, и мы снова привезем ее отовсюду, чтобы можно было дегустировать и сравнивать.

Но самая главная новость месяца - в гастрономах «Красный Яр» 4 мая стартовала новая акция «Рофлики и Агрики». Это очень популярные аксессуары, которые прикрепляются в петлички рубашек, на пляжные тапочки, на рюкзаки, на специальные браслеты, создавая настроение и добавляя яркости. В коллекции 14 героев. Половина положительных - это Рофлики(среди которых эксклюзивный рофлик Яр), и Агрики – это не очень положительные, но все равно симпатичные персонажи.

Очаровательных монстриков можно получить на кассе за рубль, если вы совершили покупку на 800 рублей, либо приобрели 3 товара, выделенных ценником акции. И вот вам прекрасное комбо: можно купить корм для кошек или собак со специальными ценниками, получить монстрика за рубль, а корм передать бездомным животным в приют Муркита прямо в гастрономе.Благотворительные боксы для сбора кормов пушистикам мы установили в 60 магазинах. Делать добрые дела вместе с «Красным Яром» просто и приятно.

Послушать майскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» – она состоится в июне в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.

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