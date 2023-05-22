На Богучанской ГЭС прошли экскурсии для школьников

Фото: предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС

Экскурсия входит в программу обучения будущих энергетикови проходит ежегодно перед окончанием учебного года. Для выпускников встреча со специалистами-энергетиками на рабочих местах, в процессе повседневной деятельности, играет большую роль в выборе места дальнейшей учебы и профессии.

В 2023 году желающих посетить станцию оказалось больше, чем обычно, школьников пришлось разделить на две группы. Для кого-то это было первое знакомство с самым крупным предприятием Кежемского района, для учеников старших классов – более глубокий и отчасти уже профессиональный разговор о работе станции.

Фото: предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС

Заместитель начальника Оперативной службы Богучанской ГЭС Евгений Сусликов рассказал гостям и об итогах работы станции в 2022 году, когда был установлен рекорд выработки электроэнергии, и о непростом для всех гидроэлектростанции периоде паводка. Школьники осмотрели машинный зал, уникальный поверхностный ступенчатый водосброс, разработанный проектировщиками для гидроэлектростанции, и музей ГЭС.

«Это не просто лекция - это душевный разговор о любимой работе, об истории станции, о людях, делающих мир светлее в прямом смысле этого слова. Спасибо!», - написали школьники на странице «Энергокласса» в социальных сетях.

Напомним, что проект «Энергокласс» стартовал в Кодинске в 2011 году на базе Центра дополнительного образования детей г.Кодинскав рамках Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро«От Новой школы к рабочему месту». В «Энергоклассе» изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики.

С момента запуска проекта состоялось уже девять выпусков. Стоит отметить, что в Центре дополнительного образования часть предметов школьникам преподают сотрудники А О«Богучанская ГЭС». Это хороший опыт наставничества для энергетиков и отличная возможность для ребят получать знания от людей, которые применяют их в своей ежедневной работе.

Кстати, ежегодно на средства энергетиков для Центра приобретается необходимая мебель, обновляется компьютерное оборудование и закупаются лицензионные программы, наборы для интерактивных занятий и другая техника. Такой подход позволяет постоянно развивать проект и эффективность этих вложений подтверждается результатами учащихся и выпускников. Как пример, школьники из Кодинска проходили отборы на участие в «Летней энергетической школе РусГидро», два выпускника 2023 года стали призерами Олимпиады «Энергия образования» 2 степени и получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. По многолетней традиции выпускники кодинского «Энергокласса» становятся студентами технических вузов и колледжей, многие учатся по специальности «Электроэнергетика и электротехника».