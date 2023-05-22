В Красноярском крае «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

Фото: Единая Россия

В Красноярском крае партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023. С 22 по 28 мая можно проголосовать за своих кандидатов на выборах в Красноярский городской Совет депутатов, довыборах в Заксобрание по Назаровскому одномандатному округу и выборах депутатов в органы местного самоуправления.

Наиболее высокая конкуренция кандидатов за мандаты происходят на выборах в Красноярский городской Совет депутатов. Более 53 тысяч избирателей зарегистрировались в системе ПГ, и уже 179 человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании. Среди них 91 член партии «Единая Россия», 41 сторонник партии и 47 беспартийных кандидатов. Большинство участников – мужчины, их 115 человек, и 64 женщины. Из них только 14 действующих депутатов, которые имеют опыт в политической деятельности.

Однако, не только «Единая Россия» готовится к выборам. Многие другие политические силы также принимают участие в процессе предварительного голосования. Кого поддержат красноярцы, станет известно уже 29 мая после окончания голосования.

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России», призывает жителей города и края принять активное участие в выборах и найти время для того, чтобы сделать свой выбор:

- Все наши кандидаты на любом уровне выборов проходят процедуру предварительного голосования. Она позволяет в честной, конкурентной борьбе сформировать партийную команду на выборы, и показывает открытый подход партии.

Важно отметить, что для участия в выборах необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».