В Красноярском крае открылась выставка об истории угледобычи

Экспозиция носит название "Наследие Д.А. Клеменца на Назаровской земле". Дмитрий Клеменц – выдающийся этнограф, археолог, живший в конце XIX – начале XX века. Именно ему принадлежат первые исследования об угленосности Назаровского буроугольного месторождения.

Участие в ее открытии приняли представители СУЭК, которые активно помогали в организации исторической выставки о развитии отрасли. Ее открытию предшествовала большая научно-исследовательская работа. К ней были привлечены ведущие археологи из Санкт-Петербурга, Москвы и Кемерово. Свой вклад внесли и специалисты Назаровского разреза.

Виктор Губанов, управляющий филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» уточняет:

- Сотрудники нашей маркшейдерской службы производили геодезическую съемку на месте предполагаемого кургана, вблизи которого и были обнаружены первые выходы угля, что стало важным этапом в восстановлении истории и позволило в дальнейшем внести его в перечень объектов культурного наследия Красноярского края.

Директор Музейно-выставочного центра Татьяна Мельникова рассказала о значимости открывшейся экспозиции:

- Город угольщиков и энергетиков должен знать, что во многом благодаря Д.А.Клеменцу он получил свое развитие. Этот ученый, можно сказать, предопределил судьбу Назарово. А теперь уже одно из крупнейших угледобывающих компаний и наше градообразующее предприятие – Назаровский разрез – содействуют развитию территории.

Марина Смирнова, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск», которая курировала многие совместные проекты поблагодарила сотрудников музея за плодотворное партнерство и сохранение истории:

"Новая выставка – это связь между прошлым Назарово, историей его возникновения, и будущим, которое по-прежнему, как и много лет назад, ориентировано на добычу угля. Наши предприятия активно участвуют в жизни и развитии города, сотрудничают со всеми учреждениями. И видное место в этом сотрудничестве занимает музей.

Компания вместе с музеем уже воплотили немало важных для города проектов – создали выставки об истории Назаровского разреза на предприятии и в самом музее, издали уникальные книги о людях труда, о фронтовиках-назаровцах, чествовали врачей в период пандемии, на регулярной основе проводят профориентационные мероприятия для школьников.