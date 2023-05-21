Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на предстоящей рабочей неделе похолодает до +11 градусов. По данным Яндекс.Погоды, самыми прохладными днями станут четверг, 25 мая, и среда, 24 мая.

В понедельник, 22 мая, погода все еще будет по-летнему теплой – днем +22 градуса. Осадков, как и сильного ветра не ожидается, но и солнца не будет – синоптики обещают пасмурную погоду. К вечеру температура особо не изменится: +21 градус, ночью чуть похолодает - +15 градусов по Цельсию.

23 мая во вторник будет почти также тепло – днем +20 градусов по Цельсию. Прогнозируется облачность, но с прояснениями. Ночью пойдет дождь, температура воздуха упадет до +15 градусов. Ветер с порывами до 5 м/с.

Среда и четверг станут самыми холодными днями – прогноз на эти два дня практически одинаковый. Днем до +11 градусов, облачно, осадков не ожидается.

С пятницы, 26 мая, начнет теплеть – днем + 13 градусов, облачно, безветренно.