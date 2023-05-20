«Просто хотел пошутить»: в Красноярске задержали юношу, который устроил «ограбление» с игрушечным пистолетом

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали человека, который сегодня устроил ограбление спортзала на правобережье. Об этом инциденте «КП – Красноярск» писала ранее: неизвестный вломился в спортзал на Ярыгинской набережной, выстрелил в воздух и потребовал деньги от администратора.

Выяснилось, что деньги молодой человек все же не забрал, более того: там же, на месте, признался администратору, что пистолет игрушечный, и начал «стрелять» в проходящего мимо человека. Все это действо попало на камеры видеонаблюдения. Однако в полиции об этом узнали позже, уже проведя розыск и задержание «грабителя» – чтобы установить его личность, правоохранителям потребовалось всего полчаса.

– Я увидел новую сотрудницу этого тренажерного зала. С собой у меня был игрушечный пистолет, пластмассовый. Я навел, улыбнулся, сказал «это ограбление», в шутку, максимально спокойно. Она достала подложку с деньгами, положила деньги в мультифору, но я их не взял, – рассказал парень.

«Налетчик», к слову, оказался 2005 года рождения. В полиции не сообщили, исполнилось ли ему 18 лет или еще нет, но в любом случае, молодому человеку грозят неприятности. В полиции пока решают, по какой статье квалифицировать действия шутника, но судя по всему, без наказания он не останется.